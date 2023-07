Tagestipp: Sommerabende im Holland Erlebnismuseum in Arnheim

Arnheim. Im Sommer ist es abends lange hell und noch angenehm warm – ideal für einen kurzweiligen Ausflug, zum Beispiel ins Openluchtmuseum in Arnheim.

Bereits zum vierten Mal veranstaltet das Holland Erlebnismuseum (Nederlands Openluchtmuseum) in Arnheim von Samstag, 29. Juli, bis Freitag, 11. August, seine Sommerabende. In diesem Jahr steht alles im Zeichen der Sinne.

Mit Musik, Kinderaktivitäten, Führungen und Workshops ist an den Abenden für die ganze Familie etwas dabei. Authentische Foodtrucks, aber auch das Museum selbst bieten köstliche Speisen und Getränke an – Klassiker wie Pommes frites, Poffertjes und Pfannkuchen inklusive. Wer den 44 Hektar großen Museumspark nicht zu Fuß durchqueren möchte, der steigt einfach in eine der historischen Straßenbahnen ein, die den ganzen Abend unterwegs sind. Bereits ab 15 Uhr gelten vergünstigte Eintrittspreise.

Für musikalische Unterhaltung ist an den Sommerabenden gesorgt. Foto: Mike Bink

Programm an den Sommerabenden

Hören, sehen, riechen, fühlen und schmecken: Ganz neu in diesem Jahr ist die Sinnesroute. Bei Ankunft erhalten die Besucher ein Programmheft mit einer Karte und einer speziellen Route. An verschiedenen Stationen entlang dieser Route können Fragen mit den Sinnen beantwortet werden. Dabei geht es darum, Düfte zu erraten, mit verbundenen Augen Dinge zu fühlen, Suchbilder und Hörspiele zu erkennen oder Häppchen zu probieren. Bei jeder richtigen Antwort gibt es einen Stempel – bei acht Stempeln wartet eine leckere Überraschung.

Die Route führt unter anderem an der Schiffswerft, dem chinesischen Restaurant, der Delfter Mühle, der Wäscherei und der Papierfabrik vorbei. So erkunden Besucher einen Großteil des Holland Erlebnismuseums an nur einem Abend.

Außerdem werden mehrere kostenlose Workshops angeboten. Dazu zählen das Herstellen eines Landart-Kunstwerks und Seife aus Naturmaterialien. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich. Jeden Sommerabend startet um 17 Uhr und um 18.30 Uhr eine kostenlose Führung zum Thema Kulturpflanzen, bei der die Teilnehmer alles über die Pflanzen selbst und die Verwendung zum Färben oder zur Herstellung von Seilen erfahren. Auf dem Kinderbauernhof warten viele tolle Spiele und Bastelaktionen auf die Kids. Zum Beispiel können sie mithilfe eines Lichtkastens, eines Fotos und Aquarellfarbe eine Grußkarte basteln und verschicken.

Picknicken mit musikalischer Untermalung

In der sommerlichen Atmosphäre des Museumsparks laden verschiedene Plätze zum Verweilen ein. Leckere Speisen und Getränke werden von Foodtrucks und den eigenen Gastronomiebetrieben serviert. In der Nähe finden lustige (Mitmach-) Aktivitäten statt und der Gewinner der niederländischen Zaubermeisterschaften entführt die Besucher in die Welt der Magie. Ein Stück weiter im Wald verzaubern die Klänge einer Glasorgel, die im 18. und 19. Jahrhundert besonders beliebt war. Warum sie die Menschen einst wohl in den Wahnsinn trieb? Und wie wäre es zum Abschluss mit einer Fahrt auf einem nostalgischen Mini-Riesenrad?

Schiffswerft mit Mühlen im Holland Erlebnismuseum. Foto: Nederlands Openluchtmuseum

Zur ausgelassenen Stimmung tragen zudem verschiedene musikalische Acts bei. Das in den Niederlanden beliebte Musikerduo „Bronco Brothers“ bewegt sich auf den Plätzen und überrascht das Publikum mit seinem umfangreichen Repertoire aus Jazz, Pop, Reggae und Rock ‘n’ Roll. Auf dem Picknickplatz verbreiten die Männer von „Plaatjes vullen Gaatjes“ mit fröhlichem Rock ‘n’ Roll, schmachtendem Bossa-Nova aus Brasilien und Disco-Klassikern, kombiniert mit den Hits von heute, gute Laune.

Öffnungszeiten und Tickets

Die Sommerabende im Holland Erlebnismuseum finden vom 29. Juli bis 11. August täglich statt. Hierfür gelten spezielle, vergünstigte Tickets, die von 15 bis 21 Uhr Zugang gewähren. Die Tickets berechtigen zum Eintritt in den regulären Park (bis 17 Uhr geöffnet) sowie zu den Sommerabenden und sind sowohl an der Kasse als auch online hier erhältlich. Besucher, die sich bereits vor 15 Uhr im Museumspark befinden, können einfach bleiben und brauchen kein separates Ticket zu kaufen. Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 10 Euro (ohne Parkgebühr), Kinder von 4 bis 12 Jahren zahlen 5 Euro und für Kinder bis 3 Jahren ist der Eintritt frei. Wer in nächster Zeit nicht nur das Holland Erlebnismuseum, sondern auch den benachbarten Tierpark Burgers’ Zoo besuchen möchte, kann sich für eine Kombikarte entscheiden: Erwachsene zahlen 39,50 Euro und Kinder 35,50 Euro. Die Kombikarte ist nur vor Ort an der Kasse im Holland Erlebnismuseum oder im Burgers’ Zoo erhältlich und ab Kauf fünf Tage gültig.

Im Holland Erlebnismuseum können Besucher mit historischen Straßenbahnen fahren. Foto: Nederlands Openluchtmuseum

>>> Über das Holland Erlebnismuseum

Das Holland Erlebnismuseum in Arnheim besteht aus etwa 100 historischen Gebäuden und vermittelt die Geschichte des täglichen Lebens. In dem Freilichtmuseum erleben Besucher, wie die Menschen im Laufe der Jahrhunderte gewohnt, gearbeitet und gelebt haben. An verschiedenen Orten können die Besucher mit Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Seit mehr als 100 Jahren setzt sich das Museum dafür ein, den Wert des Handwerks zu zeigen und aufrecht zu erhalten. Mitmachen und erleben stehen dabei im Mittelpunkt. Die Vorführungen im Holland Erlebnismuseum präsentieren Handwerk aus Vergangenheit und Gegenwart und lassen den Besucher den Mehrwert des Handwerks in der heutigen Zeit erfahren.

