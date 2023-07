Tagestipp: Klassikkonzert in Schlossgärten Arcen bei Venlo

Arcen. Die Feierlichkeiten zum 35-jährigen Jubiläum haben die Schlossgärten Arcen gerade hinter sich, da kündigt sich schon das nächste Highlight an.

Während des Sommerabendkonzerts am Samstag, 5. August, werden die Pianisten Sandra und Jeroen van Veen gemeinsam mit dem Glockenspielmeister Frank Steijns das bekannte Canto Ostinato von Simeon ten Holt spielen in einer speziellen Besetzung. Das Konzert findet im Freien statt auf dem Vorplatz des Schlosses Arcen, Lingsforterweg 26.

Melodie und Klang

Canto Ostinato, komponiert von Simeon ten Holt in den Jahren 1976–1979, ist keine von A bis Z festgelegte Komposition, sondern eine „freie“ Form einer Anzahl von Takten, die die Spieler nach eigenem Ermessen wiederholen können. Das Stück besteht aus 106 Abschnitten, in denen Melodie und Klang besonders im Vordergrund stehen. Das Konzert wirkt fast wie ein Ritual, bei dem das Ergebnis jedes Mal anders ist. Im Canto Ostinato gibt es keine Führung. Das Stück führt sich sozusagen von selbst, und es ist die Aufgabe der Musiker, das Stück auch unter Berücksichtigung von äußeren Elementen in die richtige musikalische Richtung zu lenken. Die Akustik, das Publikum, die Atmosphäre, alles beeinflusst das Endergebnis.

Sandra und Jeroen van Veen studierten am Konservatorium in Utrecht. Sie spielten mehrmals im Concertgebouw in Amsterdam und auf bekannten Bühnen in zahlreichen europäischen Ländern, darunter auch Russland. Auch spielten Sie in Kanada und den Vereinigten Staaten. Ihre erste CD widmeten sie dem Canto Ostinato. Die Aufnahme war laut dem Komponisten selbst die beste Wiedergabe. Frank Steijns studierte Violine, Musiktheorie und Orchesterdirigieren in Leuven und absolvierte außerdem eine Ausbildung zum Glockenspielmeister an der Königlichen Glockenspielschule in Mechelen. Er ist städtischer Glockenspielmeister von Maastricht, Heerlen und Weert und spielt Geige im Orchester von Andre Rieu.

Glockenspielmeister Frank Steijns ist am 5. August ebenfalls dabei. Foto: Johan Strijckers / PR

Während der Rieu-Worldtour spielte er auch Solo auf seinem mobilen Carillon mit 43 Glocken. Indem er neben klassischer Musik auch populäre Musik auf dem Carillon aufführt und Konzerte gibt in Kombination mit Orchesterband, Synthesizern und anderen Instrumenten, gelingt es ihm auch junge Menschen für das Glockenspiel zu begeistern.

Das Konzert beginnt am Samstag, 5. August, um 20.15 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Person. Getränke anschließend auf eigene Kosten. Reservierungen über reserveren@franzpfannerhuis.nl. Weitere Informationen 0031 (0) 6-23 55 02 14 und www.franzpfannerhuis.nl. Kostenlose Parkplätze gegenüber MFA de Schans. Kostenpflichtiges Parken am „Kasteeltuinen“.

