Tagestipp: Keramikkunst in Venlo bewundern

Venlo-Tegelen. Im Keramiekcentrum Tiendschuur in Venlo-Tegelen sind ab dem 12. Mai Werke eines Künstlers zu sehen, der an der Rietveld Academy studiert hat.

Koos Buster-Stroucken trägt den Spitznamen Minister für Keramikangelegenheiten. Er ist ein Ambassadeur für Ton und das Erleben der Freude daran. Unmittelbar nach seinem Abschluss an der Gerrit Rietveld Academy war seine Arbeit ein durchschlagender Erfolg in der zeitgenössischen Kunstwelt. Mit viel Liebe und Geschick fertigt er Dinge an, dessen keiner mehr eines Blickes würdigen würde, wie zum Beispiel einen Putzwagen, einen Geldautomaten, eine Steckdose oder einen vollen Aschenbecher. Mit seinen fröhlichen und farbenfrohen Kunstwerken möchte Buster das Leben und die Welt lustiger machen und entlockt seinem Publikum ein breites Lächeln.

Koos Buster stellte seine Arbeiten schon in verschiedenen renommierten Museen aus. Foto: Privat

Eine Ausstellung mit seinen Werken ist vom 12. Mai bis einschließlich zum 10. September im Keramiekcentrum Tiendschuur in Venlo-Tegelen zu besichtigen.

Gerrit Rietveld Akademie

Koos Buster (Amsterdam, 1991) schloss 2018 sein Studium an der Gerrit Rietveld Academy ab und ist seitdem ein leuchtender Stern am Firmament der zeitgenössischen Keramikkunst. Seine Arbeiten wurden in der Galerie Fons Welters, im Museum Beelden aan Zee und im Nationalen Glasmuseum gezeigt. Buster – als Künstler lässt er seinen Nachnamen weg – wurde mit einer Mappe voller Zeichnungen und Gemälden im Rietveld eingestellt, entschied sich aber gleich im ersten Jahr für Keramik. Er sah Keramik als Möglichkeit, seine Zeichnungen in 3D auszuführen und wollte einen richtigen Beruf erlernen.

Buster schloss sein Studium am Grote Koos Buster Museum ab; ein komplett eingerichtetes Zimmer mit Tellern, einem Putzwagen und anderen Arbeiten. Die Serie „Ziertellern“ bestand aus Tontellerchen mit fast allem, was er nicht mochte, wie zum Beispiel Kindheitsfotos von Donald Trump oder einem Kreuzfahrtschiff. ‘Der Moppwagen - Ode an den Reiniger’ ist ein kompletter Reinigungswagen. Buster hatte in der Vergangenheit einen Wischeimer getöpfert und sich dann für einen Reinigungswagen als Meisterwerk und Abschluss seiner Ausbildung entschieden. Der Reinigungswagen ist inzwischen Teil der Kunstsammlung von AkzoNobel.

Alltagsgegenstände

Die Objekte, die Buster in Ton nachmacht, sind Objekte, die kaum auffallen. Es sind Gegenstände, an denen man normalerweise vorbeigeht, wie z. B. ein Feuerlöscher, eine Steckdose oder eine Kamera. Auf diese Weise gibt er den Objekten ein Podium und einen Mehrwert, wodurch Menschen sie anders betrachten. Seine Arbeit ist realistisch, figurativ und in einem einzigartigen Stil getöpfert. Buster möchte mit seiner Arbeit die Welt lustiger machen. Die Arbeit hat keine geraden Linien, sondern unebene Skizzenlinien, damit die Arbeit mehr Charakter bekommt und zum Leben erweckt wird. Nicht alles ist skizzenhaft, einige Details müssen gerade sein, sonst funktioniert es seiner Meinung nach nicht mehr und verliert seine Kraft. Buster macht sowohl eigenständige Skulpturen als auch Installationen.

„Stilleben nach einer Party“ heißt diese Arbeit Foto: Sascha Aldenhoeven

Glass Stipendium

2019 erhielt Buster das Glass-Stipendium der Stiftung Stokroos, einer Stiftung zur Förderung junger Künstler. Anstatt die Objekte aus Keramik herzustellen, begann Buster mit Glas zu experimentieren. Dadurch konnte er transparente Formen herstellen, die er unter anderem für die Reinigungsflaschen, Süßigkeitentöpfen und dem „Wasserkühler Joyce“ verwendete. Letzteres ist Teil des Van Roos Bustek Wartezimmers. Roos Bustek ist Busters Alter Ego. Der willkürliche Warteraum ist eine Installation mit allerlei Objekten, die Buster selbst gemacht hat.

Canta in voller Größe

Buster wuchs in Amsterdam Nord auf, wo viele Cantas herumfahren. Er träumte davon, einen solchen Behindertenwagen aus Ton zu bauen. Diese Gelegenheit ergab sich während des Amsterdam Ferry Festivals im Jahr 2022, als er ein Kunstwerk für die Amsterdamer Fähre machen durfte. Einen Ort, an dem die Cantas oft zu sehen sind, wie sie vom Norden in den Rest von Amsterdam reisen. Buster fertigte einen ferrariroten Keramik-Canta mit Aufklebern an der Außenseite und auch das Interieur aus Keramik, darunter ein Duftbäumchen, ein Ajax-Trikot am Rückspiegel und sogar einen Bierkasten aus Ton.

Das Europäische Keramikarbeitszentrum

Im November 2022 begann Buster seine dreimonatige Residenz für das Europäische Keramikarbeitszentrum (EKWC) in Oisterwijk. Zuvor ging er nach Japan, um sich inspirieren zu lassen.

Die Ausstellung wird am Freitag, 12. Mai, um 16 Uhr von Konservator Sacha Odenhoven und Künstler Koos Buster eröffnet und ist bis einschließlich zum 10. September im Keramikzentrum Tiendschuur Tegelen, Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen zu sehen. Öffnungszeiten: Di. bis So. 11 - 17 Uhr. Weitere Informationen hier.

