Tagestipp für Kunst und Kultur: „Tango“ in Venlo

Venlo. Das Museum van Bommel van Dam zeigt die Welt hinter dem Schöpfer des roten Hinguckers auf dem Maasboulevard in der Grenzstadt Venlo.

Seit 50 Jahren schon baut der in Venlo lebende Künstler Fons Schobbers eine umfangreiche Sammlung von Kunstwerken auf, in denen er stets die Grenzen zwischen dem handwerklich Machbaren und dem künstlerisch Wünschenswerten auslotet. Von organischen und abstrakten Skulpturen bis hin zu poetischen und manchmal humorvollen Assemblagen reicht die Palette.

Anlässlich seines 50-jährigen Schaffens gibt das Museum van Bommel van Dam ab dem 15. Juli einen Einblick in die künstlerische Praxis dieses leidenschaftlichen Künstlers. Die Ausstellung „Tango – Fons Schobbers in beeld“ ist bis zum 22. Oktober in Venlo zu sehen.

„Tango“

Auf dem Maasboulevard in Venlo dient seit fünf Jahren schon eine rote Skulptur aus Stahl als ein Erkennungs- und Orientierungspunkt. Die Skulptur ist 10 Meter hoch und wiegt 24 Tonnen. Ihre Form ist einfach, überrascht den Betrachter aber immer wieder, da sie von jeder Seite anders aussieht: mal frivol und kühn, mal aggressiv und konservativ.

Ihr Titel „Tango“ bezieht sich auf das Spiel von Abstoßung und Anziehung, das für den feurigen argentinischen Tanz charakteristisch ist, aber auch auf die Beziehung zwischen Stadt und den zuweilen über das Ufer tretenden Fluss Maas verweist. Dieses Wahrzeichen ist eines der bekanntesten Werke des in Venlo lebenden Künstlers Fons Schobbers (1947). Mit der Ausstellung Tango - Fons Schobbers in beeld zeigt das Museum van Bommel van Dam die Welt hinter dem Schöpfer dieses Blickfangs.

Künstlerische Praxis

Neben Stahl arbeitet Fons Schobbers auch mit Bronze, Holz, Glas, Polyester, Gips und Marmor. Während des Entstehungsprozesses eines Kunstwerkes spielt er mit den Naturgesetzen dieser Materialien, bis sie brechen, sich biegen oder rissig werden, nur um dann wieder die Bruchstelle zu suchen und dem Spiel knapp voraus zu sein. Seine abstrakten Skulpturen sind an organischen Kurven zu erkennen, die je nach Blickrichtung zwischen Offenheit und Geschlossenheit wechseln.

Fons lässt sich von der Natur im Allgemeinen und dem Menschen im Besonderen inspirieren. Für den Künstler sind die Skulpturen Symbole für Beziehungen und Proportionen. Neben diesen abstrakten Werken schafft Fons auch figurative, poetische und manchmal humorvolle Assemblagen. Mit Kombinationen aus z. B. Löffeln, Federn, Schreibmaschinen, Gartengeräten und Bügeleisen versucht er, die Menschen dazu zu bringen, diese Alltagsgegenstände mit anderen Augen zu betrachten.

Fons Schobbers schloss 1971 sein Studium an der Akademie für Industriedesign in Eindhoven ab. Seit 1973 arbeitet er als unabhängiger bildender Künstler. Zwischen 1980 und 1981 machte er eine wichtige Lernphase durch, indem er im Marmorstudio Henraux Querceta in Italien, in der Nähe der Carrara-Marmorsteinbrüche, arbeitete. 1982 kauften Fons und seine Partnerin Liesbeth einen großen Teil des ehemaligen Klosters Mariadal in Venlo, um dort zu leben und zu arbeiten.

Große Ateliers mit einer Gips- und Marmorwerkstatt geben ihm die Möglichkeit, hart zu arbeiten und auch großformatige Kunst zu schaffen, die von Künstlern wie Henry Moore, Constantin Brâncuși, Hans Arp, Alexander Calder oder Anish Kapoor inspiriert sind. Fons selbst bezeichnet diesen Drang als „Urge“. Es ist auch der Titel des 1993 erschienenen Buches des Künstlers. Anlässlich der Ausstellung Tango - Fons Schobbers in beeld erscheint ein neues Buch mit dem Titel „Urge2“, das auch im Museumsshop von Van Bommel van Dam erhältlich sein wird.

Weitere Informationen unter www.vanbommelvandam.nl/de/ausstellungen/fons-schobbers.

