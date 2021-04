Tag der Landeskunde, Thema: Niederrhein

Der LVR lädt ein zum Tag der Landeskunde. Experten haben sich mit dem Niederrhein beschäftigt – eine spannende Online-Veranstaltung für alle.

Die Region Niederrhein steht – einmal mehr – im Mittelpunkt wissenschaftlichen Interesses. Der LVR (Landschaftsverband Rheinland) lädt ein zum „Tag der Landeskunde“, Samstag, 17. April, Thema ist der Niederrhein. Erstmals findet diese Veranstaltung online statt.

Was macht die Identität und das Selbstverständnis einer Region aus? Diese Frage haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte (ILR) gestellt, ihre Forschungsergebnisse und Arbeiten präsentieren sie nun online beim Tag der Landeskunde. In jeweils 10-minütigen Beiträgen stellen die Fachleute der Sprachwissenschaft, Alltagskultur sowie Historikerinnen und Historiker einzelne Aspekte der Region Niederrhein (mit speziellem Augenmerk auf Kevelaer) in Vergangenheit und Gegenwart in den Fokus. Der Fokus Kevelaer hat u.a. auch damit zu tun, dass es die letzte offizielle LVR-Veranstaltung mit LVR- Sprachforscher Dr. Georg Cornelissen sein wird, der ja nun in den Ruhestand wechselt – und aus Kevelaer-Winnekendonk stammt.

Historische Bilder zum Niederrhein

Themen am Samstag sind u.a. historische Bilder zum Niederrhein, jüdisches Leben und Kultur, historische Spuren in Kevelaer oder die niederrheinischen Familiennamen. Neben der Vortragsveranstaltung besteht die Möglichkeit, sich Filme, Fotos, Ausstellungsbeispiele und Karten aus dem ILR-Archiv selbstständig anzusehen oder das eigene Wissen zum Niederrhein in einem Bilderrätsel zu testen.

Der Tag der Landeskunde „Landeskunde regional 2021. Niederrhein“ war ursprünglich als Tagesveranstaltung im Niederrheinischen Museum in Kevelaer geplant. Aufgrund der pandemischen Situation bietet das ILR nun eine virtuelle Veranstaltung an.

Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Das Programm beginnt ab 10 Uhr. Über die Seite lvr.de/tagderlandeskunde wird man zum Vortragsprogramm weitergeleitet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.