SV Scherpenberg bangt um seine Zukunft

Moers. An der Homberger Straße in Moers ist die Uhr stehen geblieben. Direkt nebenan freuen sich der TV Asberg und der MSV Moers über neue Anlagen.

Puristen werden hier ihre Freude haben, von den guten, alten Zeiten träumen, als das Spiel noch ihnen gehörte und hier ehrlicher Fußball für einfache Leute sein Zuhause hatte. Willkommen beim SV Scherpenberg! An der Homberger Straße in Moers ist die Uhr stehen geblieben, am „Sportplatz im Wäldchen“ hat sich seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht viel verändert. Zumindest der Belag ist noch ein- und derselbe wie bei seinem Bau in den 1960ern – nämlich rote Asche.

Die letzte Asche in der Landesliga

Damit ist der Verein ein ziemlicher Exot am Niederrhein, wo von der alten Grafenstadt bis zur deutsch-niederländischen Grenze satte grüne Rasenflächen – und ihre künstlichen Nachfahren – längst Standard sind. Nicht so beim SV Scherpenberg. „In der Landesliga sind wir inzwischen der einzige Verein, der auf Asche spielt“, weiß Geschäftsführer Dominik Wessels zu berichten. Bis vor zwei Jahren hatte auch noch der VfL Tönisberg einen Tennenplatz, außerdem der inzwischen wieder in der Bezirksliga gelandete SV Schwafheim, der aber Licht am Ende des Tunnels in Form eines bald fertigen Kunstrasens sieht.

Auch andere Vereine in der Nachbarschaft dürfen sich über neue Anlagen freuen. So hat zum Beispiel der Grafschafter SV inzwischen ein richtiges Schmuckstück an der Filder Straße stehen. Satte drei Kunstrasenfelder umrahmen den Hauptplatz, die Investitionen sollen mehr als 15 Millionen Euro betragen haben. Auch der TV Asberg und der MSV Moers in unmittelbarer Nähe zum SV Scherpenberg blühen auf, die beiden Klubs haben in die Fördertöpfe des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen gegriffen. Und warum nicht der SV Scherpenberg? „Die Vergabe der Fördermittel ist in meinen Augen nicht transparent. Da wir nicht wissen, welche Summen uns zur Verfügung stehen könnten, haben wir bisher fast alles in Eigenleistung gestemmt“, berichtet Dominik Wessels.

Der „Sportplatz im Wäldchen“ an der Homberger Straße aus der Luft betrachtet. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Eine kleine Stehplatztribüne zum Unterstellen, ein Container, in dem sich die Schiedsrichter jetzt wenigstens getrennt von den Spielern umziehen können und ein Kleinspielfeld – natürlich ebenfalls Asche: Die Scherpenberger sind an der Homberger Straße nicht untätig gewesen, weil sie nicht bis zum Tag X auf öffentliche Zuwendungen warten wollen. „Die Stadt Moers hat vor Jahren ein Entwicklungskonzept Sport aufgelegt, in dem verschiedene Maßnahmen unterstützt wurden, Wir waren da leider bisher noch nicht dran“, zuckt Kay Bartkowiak, Sportlicher Leiter des SV Scherpenberg, etwas resigniert mit den Schultern. „Das liegt natürlich auch daran, dass wir ein kleiner Verein mit wenigen Mitgliedern sind, daher hatten andere Klubs den Vorrang. Ich hoffe aber, dass wir auch irgendwann einmal an der Reihe sein werden.“

Irgendwann einmal? Am besten nächstes Jahr, wenn der 1921 gegründete Verein sein hundertstes Jubiläum feiert. Gerne würden die Scherpenberger Jugendmannschaften aus der Stadt und der Umgebung zu einem großen Turnier einladen. „Oder ein Spiel gegen die Traditionsmannschaft eines großen Vereins“, träumt Dominik Wessels. Aber, mal abgesehen von Corona und ob derlei Veranstaltungen im nächsten Sommer überhaupt wieder möglich sein werden: „Wer kommt denn schon zu uns auf den Aschenplatz?“, will der SVS-Geschäftsführer wissen.

Nur noch drei Mannschaften

Aktuell sieht es nicht so aus, als ob über Scherpenberg ein Geldregen fallen und rechtzeitig zum Ehrentag aus der roten Asche einen grünen Kunstrasen machen würde. Nur noch drei Mannschaften hat der SVS angemeldet, neben der ersten Mannschaft in der Landesliga noch die „Zwote“ in der Kreisliga A und als einziges Nachwuchsteam die E-Junioren in der Kreisklasse. Außerdem gibt es noch eine B-Jugend, die aber nicht am offiziellen DFB-Spielbetrieb teilnimmt. „Vor ein paar Jahren hatten wir in der Jugend noch jeden Jahrgang besetzt“, erinnert sich Kay Bartkowiak. „Doch das war einmal. Die Eltern wollen halt nicht, dass ihre Kinder auf Asche spielen und melden sie daher in anderen Vereinen an, die einen Kunstrasen haben.“

Der harte Untergrund, auf dem man sich so schnell verletzen und die Knie aufschürfen kann, wird auch noch schnell zur Seenplatte. Wenn es heftig regnet oder ein paar Tage hintereinander gießt, gleicht die Asche einer riesigen Pfütze. „Die Drainage ist uralt, daher kann der Boden kein Wasser mehr aufnehmen“, weiß Dominik Wessels. „Es nützte aber nichts, daran noch etwas zu ändern, denn wir hoffen ja immer noch, dass es mit dem Kunstrasen klappt.“

Um bis dahin den seit Jahren anhaltenden Mitgliederschwund zumindest ein wenig zu stoppen und dem Nachwuchs vor Ort eine Sportmöglichkeit zu bieten, kooperiert der SV Scherpenberg mit mehreren Schulen, unter anderem dem Geschwister-Scholl-Gymnasium und der Astrid-Lindgren-Grundschule. „Wir haben zwar keine Tartanbahn zum Laufen, aber zumindest im Sommer können die Kids zum Schulsport hierherkommen“, berichtet Dominik Wessels.

Fusion oder Auflösung

Falls auch das Angebot keine neuen Kinder zum „Wäldchen“ bewegen sollte, sehen er und Bartkowiak eine Fusion als letzte mögliche Rettung für den SVS. Schließlich sind der TV Asberg und des MSV Moers fast in Sichtweite. „Wenn man rechts und links um sich herum Vereine mit schönen, neuen Anlagen hat, dann ist das eigene Ende absehbar“, unkt Dominik Wessels. „Wir wollen gerne eigenständig weitermachen, aber bevor der SV Scherpenberg komplett aufgelöst wird, sollten wir allen Gedankengängen, die uns eine Zukunft versprechen, aufgeschlossen sein. Und hoffentlich sind das die anderen Vereine, falls wir denn auf sie zugehen sollte, dann auch.“

Ursprünglich hatte die Stadt Moers laut seiner Aussage einmal vor, aus den derzeit zehn Fußballvereinen in der alten Grafschaft drei Großklubs zu machen. Diese Pläne sind längst vom Tisch. Der kleine SV Scherpenberg, der mit seiner ersten Mannschaft immerhin in der Landesliga spielt, aber eben auf einem völlig veralteten Sportplatz, jedenfalls kann ganz alleine wohl nicht mehr lange überleben.