Summt die alten Martinslieder!

Am Niederrhein. Singt Martinslieder, bastelt Fackeln was das Zeug hält, esst Weckmänner bis zum Platzen! Was unserem Gastautor zu St. Martin alles so einfällt ...

Es stimmt sicher:

Es ist die Zeit der Absagen. „Verschoben“, oder „Fällt aus“, das lesen und hören wir in diesen Wochen und Monaten an allen Ecken und Enden. Und auch das Wort „Normalerweise…“ ziert so manch einen Satzanfang, der sich bemüht die Brücke zwischen dem zu schlagen was eigentliche wäre, aber eben nicht sein kann.

Besonders schmerzlich finde ich, dass hier in den Breitengraden des Niederrheins auch das Fest des Heiligen Martin auf der Kippe steht. Und es stimmt: Normalerweise würde jetzt in Schulen und Kindergärten schon fleißig gebastelt. Ich kann in diesen unsicheren Zeiten jede Vorsicht allerdings verstehen. Wenn etwas fehlt, kann man zum einen sicher die Lücke betrauern.

Man könnte aber auch genauer hinsehen und schauen, wie der Heilige vielleicht doch in 2020 nicht allzu sehr in Vergessenheit geraten kann.

Was verbinden Sie eigentlich mit dem heiligen Martin?

Was verbinden Sie denn eigentlich mit dem heiligen Martin? Spontan kommt dann sicher sofort die Mantelteilung mit dem frierenden Bettler am Stadttor von Amiens ins Gedächtnis. Natürlich auch die Laternenumzüge, die gebastelten Fackeln, der duftende Weckmann.

In vielen Orten wird er fehlen, der großherzige Heilige, der im Gewand des Soldaten oder Bischofs eben nicht durch die meisten Orte reiten wird.

Ganz schön harter Tobak; besonders für die Kinder. Martins Leben jedenfalls war auch durch den Wandel geprägt.

Die Sage mit dem geteilten Mantel...

In ein reiches Elternhaus geboren, Kariere beim Militär, Lebemann… bis ihm ein Bettler (so sagt es die Sage) die Augen für andere Perspektiven im Leben eröffnete. Die Sage mit dem geteilten Mantel kennen Sie! Und auch auf die werden wir in diesem Jahr weitestgehend verzichten. Für Martin jedenfalls kam der Wandel. Ausstieg aus dem Militär, Bekehrung zum Christentum, Priester- und Bischofsweihe.

Unvorhergesehene Dinge können, wie man an Martin von Tours merkt, ein Leben ganz schön auf den Kopf stellen. Sie können ein Leben und seinen Entwurf umkrempeln – und neue Perspektiven eröffnen. Von vielen höre ich, dass neben dem ganzen Ballast der Coronazeit auch vielfach eine neue Blickrichtung auf unsere Lebensbereiche möglich wird.

Das soll um Gottes Willen nicht alles schönreden. Im Gegenteil: Die Realitäten sind so, wie sie sind. Das schmerzt und schränkt ein.

Die Realitäten waren aber auch zur Zeit des Heiligen Martin so, wie sie eben waren. Martin hat sie nicht verändert. Aber er konnte durch seinen Lebenswandel einen Beitrag dazu leisten, dass diese Zeit mit ihren Realitäten ein wenig heller, besser, leichter und lebenswerter wurde.

Von daher mein Appell: Bastelt Fackeln was das Zeug hält; mit Euren Kindern oder als Erwachsene und hängt sie in Eure Fenster und Gärten! Esst Weckmänner, bis der Bauch spannt! Erzählt Euch die Geschichte vom verrückt-verwandelten Leben dieses Heiligen, allen, die sie hören wollen (und vielleicht auch den Anderen)!

Und singt und summt die alten Lieder vor Euch her. Sie stimmen… besonders diese Zeilen:

„Sankt Martin reitet dann sein Pferd so schnell die Wolken eilen. In seiner Rechten blitzt das Schwert, die Nebel zu zerteilen. (…) Und aus dem Mund der Kinderschar ertönen Dankeslieder: Sankt Martin komm im nächsten Jahr zu uns nach Kevelaer wieder“ … und nach Sonsbeck, Keppeln, Straelen, Duisburg, Moers und dorthin, wo auch immer wir stecken.