Studie: Lesekompetenz in den Niederlanden deutlich gesunken

Aus den Niederlanden. Die Ergebnisse der Iglu-Studie für Deutschland besorgen. Warum auch in den Niederlanden die Lesekompetenz an Grundschulen merklich gesunken ist.

Während die Ergebnisse der der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) in NRW für Schlagzeilen gesorgt haben, fällt auch die Bilanz an niederländischen Grundschulen schlechter als erhofft aus. Der Erhebung zufolge liegen die Niederlande und Deutschland nur noch im Mittelfeld, die erreichte Punktzahl liegt in beiden Ländern knapp unter dem Durchschnitt.

In den Niederlanden ist die Lesekompetenz in den vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen, so drastisch wie in keinem anderen der teilnehmenden Länder. Damit schneiden Grundschülerinnen und Grundschüler in Deutschland und im Nachbarland bei der Lesekompetenz schlechter ab als Gleichaltrige in vielen anderen Ländern.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Die Verschlechterung wird, wie in Deutschland, nicht alleine auf die Corona-Pandemie zurückgeführt. Die Konzentration auf eher kürzere Texte im niederländischen Schulunterricht wird ebenfalls als Erklärung genannt. Zudem lesen Kinder in den Niederlanden inzwischen weniger. Verglichen wurden 21 als „westlich“ bezeichnete Länder, aber auch Staaten wie Singapur, die Türkei oder Russland. (mh/dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein