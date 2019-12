Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Störe niemals einen lausenden Affen“

Constanze Mager wurde 1976 in Wien geboren, lebt seit 2001 in den Niederlanden. Im Koninklijke Burgers‘ Zoo in Arnheim arbeitet sie als Zoologin und als Leiterin der zoopädagogischen Abteilung.

Sie engagiert sich u.a. für die Organisation und Durchführung der Naturschutzkampagnen europäischer Zoos, so u.a. 2011 für die Menschenaffen und 2017/18 für die asiatischen Singvögel. Sie ist Vorstandsmitglied der Stiftung, die das Naturschutzprojekt in Belize für Burgers‘ Zoo organisiert – ein Teil des Erlöses aus Vorträgen und Büchern geht an den Naturschutz in Zentralamerika.

Ihr Buch „Stoor nooit een vlooiende Aap“ (Störe niemals einen lausenden Affen“, 20,99 Euro, levboeken) beschäftigt sich mit Bio-Inspiration, Lehren aus der Natur.