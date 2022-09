Niederlande Sterne gucken! In Leiden wird es am Sonntag dunkel

Leiden. Performance-Künstler Daan Roosegaarde hat ein neues Projekt: Bei „Seeing Stars“ werden in der Stadt Leiden am Sonntag die Lichter ausgeschaltet.

Am Sonntagabend, 25. September, wird es in Leiden für eine Stunde dunkel. Jeder, der dann gen Himmel schaut, wird überrascht sein, denn ohne Lichtverschmutzung kommen bei gutem Wetter Millionen Sterne zum Vorschein. In diesem Jahr ist Leiden die Europäische Stadt der Wissenschaft, und das Projekt soll eine erste Verbindung schaffen zwischen den Bürger*innen der Stadt und einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise der Sterne.

Dass „Seeing Stars“ in Leiden stattfindet, passt gut: Die zwischen Amsterdam und der Nordseeküste bei Katwijk und Noordwijk gelegene Stadt ist in diesem Jahr auch die Europäische Stadt der Wissenschaft. Foto: Dirk van Egmond

Licht aus, Sterne an!

Laut Roosegaarde ist es kein Zufall, dass dieses Projekt jetzt in Leiden stattfindet, nachdem letztes Jahr bereits in der friesischen Stadt Franeker die Lichter ausgegangen sind. Er verweist auf den niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort, der im Jahr 1900 in Franeker geboren wurde und 1992 in Leiden starb. Nun stellt er die Verbindung zwischen beiden Städten dar. „Jan Oort ging nach Leiden, wurde Direktor des Observatoriums und machte weltberühmte Entdeckungen“, sagt Roosegaarde. Deshalb sei es so großartig, das Projekt hier in einem größeren Rahmen und mit einem stärkeren Fokus auf Wissenschaft und Bürgerbeteiligung zu organisieren: „Das ist wunderbar, vor allem jetzt, da Leiden in diesem Jahr auch die Europäische Stadt der Wissenschaft ist.“

Das Datum 25. September wurde aus gutem Grund gewählt. Der Mond steht in einer günstigen Position, es wird früher dunkel und mit etwas Glück können die Zuschauer*innen sowohl Jupiter wie Saturn sehen. „Aber natürlich muss es wolkenlos sein. Daher haben wir vorsichtshalber auch ein alternatives Datum in Betracht gezogen“, so Roosegaarde.

Mit einem Stereoskop ist der Blick aufs Firmament natürlich noch viel beeindruckender. Die Bürgerinnen und Bürgen sind in Leiden dazu aufgerufen, Sterne zu zählen. Foto: Dirk van Egmond

Kunsthistorikerin Meta Knol, die Leiden als Direktorin durch das Jahr als Europäische Stadt der Wissenschaft leitet, sagt: „Seeing Stars ermöglicht es, eine neue Verbindung zu den Sternen und zueinander herzustellen. Ein kollektives Projekt, bei dem die ganze Stadt zusammenarbeitet, um die Lichter auszumachen und die Sterne einzuschalten. Ein Projekt, bei dem wir Fragen stellen, Sterne zählen und uns der Wissenschaft nähern werden. Wir rufen alle dazu auf, mitzumachen, denn wir träumen davon, gemeinsam die Sterne zu betrachten“. Seeing Stars sei ein gutes Beispiel für die Initiative Citizen Science, bei dem die Zusammenarbeit zwischen Bürger*innen und Wissenschaftler*innen der Universität Leiden im Mittelpunkt stehe.

Mit diesem Projekt, bei dem es eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen städtischen Partnern gibt, möchte sich auch die Stadt Leiden an ihre Einwohner*innen wenden: „Mit Seeing Stars Leiden machen wir einen schönen Spätsommerabend zu einem großen Moment für Jung und Alt, vor der Kulisse der Alten Sternwarte in unserer historischen Innenstadt. Auf diese Weise bringen wir in dem Jahr, in dem Leiden European City of Science ist, Wissen und Kultur zusammen. Ich freue mich schon sehr darauf“, sagt Yvonne van Delft, die Beigeordnete für Arbeit, Einkommen, Soziales, Wirtschaft und Kultur.

Mehr Infos unter www.seeingstarsleiden.nl.

Seeing Stars Leiden wird ermöglicht durch Studio Roosegaarde, Gemeinde Leiden, Leiden2022, Citizen Science Lab der Universität Leiden, Old Observatory der Universität Leiden, Cultuurfonds Leiden, UNESCO und Leiden&Partners. Der Film Seeing Stars ist eine Zusammenarbeit mit Media Monks.

