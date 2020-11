Stachelig: Fachleute küren Ilex zum "Baum des Jahres 2021"

An Rhein und Ruhr. Im englischen Raum gilt Ilex als traditioneller Weihnachtsschmuck. In den Wäldern an Rhein und Ruhr findet man ihn vor allem Strauch.

Fachleute haben den Ilex zum "Baum des Jahres 2021" gekürt. Die immergrüne Pflanze mit den ledrigen, stacheligen Blättern hat eine ganze Reihe Namen - u. a. wird sie auch Europäische Stechpalme, Hülse, Walddistel oder Christusdorn genannt. In Wäldern an Rhein und Ruhr sieht man sie meist als Sträucher im Unterholz wachsen.

Die Pflanze steht in Deutschland unter besonderem Schutz. Die Perspektiven sind aber nicht so schlecht: "Der Ilex ist ein Baum, der von den höheren Temperaturen im Klimawandel profitieren kann", heißt es an diesem Dienstag (3. November 2020) bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW ) in Bad Honnef bei Bonn.

Bis zu 15 Meter hoch, 260 Jahre alt

Ilex wachsen in der Regel sechs bis acht Meter hoch, bilden zahlreiche Einzelstämme aus und werden bis zu 100 Jahre alt. Die SDW berichtet aber von Stechpalmen die auch bis zu 15 Meter hoch werden. Der älteste Baum dieser Art in Deutschland ist den Angaben zufolge 260 Jahre.

Die erbsengroßen, roten Früchte dienen im Herbst als Nahrung für Tiere, allerdings ungern. Laut SDW fressen Vögel die kernigen Beeren aber erst, wenn nichts anderes zu finden ist. Für Menschen sind die Früchte giftig (Achtung: Übelkeit, Erbrechen). Ilex wird gern in Gärten und auf Friedhöfen gepflanzt und ersetzt dort zunehmend den von Schädlingen geplagten Buchsbaum.

Harry Potters Zauberstab ist aus Ilex

Im englischsprachigen Raum sind die Bäume ein beliebter Weihnachtsschmuck. Die Tradition reicht bis ins Mittelalter: "Ilex hat in Europa eine längere Weihnachtsgeschichte als der heute so beliebte Weihnachtsbaum", heißt es bei der SDW.

In der Literatur ist der Zauberstab von Harry Potter aus Ilex gefertigt. Das Holz ist fahlweiß, sehr hart und zäh. Es eignet sich besonders für feine Holzarbeiten, heißt es.