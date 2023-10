Spenden-Marathon für Kinder in Togo

Niederrhein/Togo. Zwei Dauerläufer aus Duisburg sind im November unterwegs: Pater Tobias (Abtei Hamborn) und der Journalist David Bieber laufen für Kinder in Togo.

Der Mann hat einen langen Atem – David Bieber ist Langstreckenläufer, deutsch-französischer Journalist und Dozent – und hat ein paar Jahre für die Funke Medien Gruppe und als Volontär auch für die Niederrheinredaktion geschrieben. Inzwischen ist der gebürtige Duisburger beruflich weit herumgekommen – und er läuft und läuft nach wie vor für den guten Zweck. Jetzt unterstützt er ein Projekt, das ein anderer Dauerläufer aus Duisburg ins Leben gerufen hat und auch betreut: „Arme Kinder in Togo“, auf den Weg gebracht vom „Marathon-Pater“, Pater Tobias von der Abtei Hamborn. Biebers journalistischer Schwerpunkt ist mitunter die Berichterstattung über das Geschehen in afrikanischen Ländern – kein Wunder, dass er dann auch vor Ort helfen will.

David Bieber wird im November nach Togo reisen (2. bis 11.) und mit einem Spendenlauf Geld sammeln für die Finanzierung zweier Kindergärten, um die Bildungschancen für Kinder nachhaltig zu verbessern. Der passionierte Langstreckenläufer möchte dafür in der Atacora-Gebirgskette mit Pater Tobias einen Marathon laufen – den Trail-Marathon des Papillons – mit 1200 Höhenmetern. Pro gelaufenem Kilometer möchte er Spendengelder für das Duisburger Projekt „LebensWert GmbH“ sammeln. Profitieren sollen davon zwei Kindergärten in der Nähe der Stadt Kpalimé. „Die Kinder sollen die Chance bekommen, die dortige Amtssprache Französisch zu lernen, damit sie in der Schule dem Unterricht folgen können. Außerdem bekommen alle Kinder die Schuluniform, Tornister und Hefte für den Schulstart bezahlt und auch das Schulgeld für Familien, die es sich nicht leisten können, das sind 1,50 bis 2,50 Euro pro Schuljahr“, so David Bieber.

Togo mit seiner Hauptstadt Lomé war früher eine deutsche Kolonie. Das afrikanische Land zählt laut Angaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu den einkommensschwächsten Ländern der Welt. In ihrer „Vision Togo 2030“ habe sich die togolesische Regierung das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 zu einem Land mittleren Einkommens aufzusteigen, so Bieber. „Zwar stimmt es, dass die Regierung in den vergangenen Jahren größere Reformanstrengungen unternommen hat, dennoch kann dies erst ein bescheidener Anfang sein.“

Biebers Appell: „Helfen Sie aktiv mit, die Lebensverhältnisse und Lernbedingungen für knapp hundert Kinder in Kpalimé nachhaltig zu verbessern. Denn nur eine gute Bildung schafft Zukunft und finanzielle Unabhängigkeit.“

Spendenmöglichkeiten, Infos und mehr beantwortet David Bieber gern per Mail. Die schicken an David.Bieber@rub.de

Infos auch unter www.pater-tobias.de/förderprojekte/unterstützung-kindergartenkinder-in-togo

