Spektakuläre Kunst: Anselm Kiefers „Bilderstreit“ in Holland

Wassenaar. Der deutsche Künstler Anselm Kiefer ist im Museum Voorlinden in Wassenaar bei Den Haag zu sehen. „Bilderstreit“ heißt die opulente Schau.

Der Andrang war groß: Als Voorlinden am Samstag, 14. Oktober, die Ausstellung „Bilderstreit“ eröffnete, blieb selbst in dem riesigen Museum in Wassenaar bei Den Haag kaum ein Meter frei, um die opulenten Werke von Anselm Kiefer zu bestaunen.

Der deutsche Künstler, dem Regielegende Wim Wenders gerade einen Film gewidmet hat, macht es gerne groß. Landschaften aus Gold, Skulpturen, monumentale Kornfelder, Bücher aus Blei oder eine fast gespenstische „Winterreise“: Rund 70 Werke des aus Donaueschingen stammenden 78-Jährigen, darunter einige neue Exponate, sind bis zum 25. Februar 2024 in dem auf moderne Kunst spezialisierten Haus zu sehen.

