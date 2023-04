„Soul Places“ – Die Seele der Niederlande spüren

Den faszinierenden Sternenhimmel erleben: Das ist am besten an den dunkelsten Plätzen der Erde möglich, zum Beispiel im Dark Sky Park in Lauwersooog oder auf der Insel Terschelling.

Aus den Niederlanden. Wissen Sie, wo sich der „Hünengräber-Highway“ ist? Oder wo es ein Amphitheater für Bücherf ans gibt? Oder die Gossengeister ihr Unwesen treiben?

Auf der Suche nach ein bisschen Seelenfrieden sind wir wohl alle, vor allem in diesen Zeiten. Was die Seele der Niederlande ausmacht, das weiß Ulrike Grafberger ziemlich gut. Die Fränkin aus Bamberg lebt seit fast 20 Jahren in Den Haag und hat bereits mehrere Bücher über unser Nachbarland geschrieben („Reise-Know-How Niederlande“, „Zeeland“, „City-Trip Den Haag mit Scheveningen“, „Holland für die Hosentasche“). Nun stellt sie „Soul Places“ vor. „Das sind Orte, die uns guttun“, schreibt sie im Vorspann zu ihrem in 80 Kapiteln daherkommenden etwas anderen Reiseführer.

“Soul Places Niederlande ist im Reise-Know-How Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Foto: reise-know-how verlag

Es sind oft die kleinen Dinge, die Ulrike Grafberger auffallen – und tief in ihrem Herzen und ihrer Seele haften bleiben. Los geht’s mit einem Besuch an einem der dunkelsten orte Europas, im Dark Sky Park in Lauwersoog in Friesland. Solch einen Platz, an dem in einer klaren Nacht der Sternenhimmel einfach überwältigend ist, befindet sich auch auf Terschelling. Doch auf der Insel ist es der schier unendlich weite Strand, der, am besten mit Sonne von oben, die Seele wärmt.

Hünengräber und Gossengeister

Viele der hier vorgestellten Orte sind wohl selbst versierten Niederlande-Fans nicht bekannt. Jeder Blick ins Buch lohnt sich, um die nächste Tour zu planen – egal ob für einen Tagesausflug oder länger. Oder wissen Sie bereits, wo sich der „Hünengräber-Highway“ befindet? Oder wo es ein Amphitheater für Bücherfreundinnen und -freunde gibt, das inzwischen so etwas wie der neue Mittelpunkt der Stadtgeworden ist? Oder haben Sie eine Idee, wo die Gossengeister ihr Unwesen treiben?

Nachzulesen in dem sehr empfehlenswerten Buch „Soul Places – Die Seele der Niederlande“.

