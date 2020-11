Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Klar. Das weiß doch jeder. Dass der Satz aber viel mehr ist als eine Binsenweisheit, und es sich lohnt, mal darüber nachzudenken – das verdeutlicht die neue Doppel-CD von Judy Bailey und Patrick Depuhl. Sie trägt genau diesen Titel.

Siebzehn neue Songs von Judy Bailey, dazu Gänsehaut-Texte von Parick Depuhl

Das Ehepaar aus Alpen Als Konzertlesung bezeichnet sie das Ehepaar aus Alpen. Judy hat die siebzehn Songs komponiert und getextet, und Patrick ist diesmal nicht nur als Stimme im Chor und Musiker mit dabei: Er hat die Geschichten zwischen den Liedern geschrieben und gelesen. Und um es gleich vorweg zu sagen: Die beiden sorgen fast zweieinhalb Stunden lang für Gänsehaut-Feeling.

Ein echtes Corona-Kind –und was für eins!

Das Cover zum Album. Foto: Darius Ramazani

Das Album ist nicht einfach nur das vierzehnte Album von Judy Bailey, unterstützt von Band und Background-Chor: Es sind diesmal noch weitere Menschen daran beteiligt. Fast vierhundert, um genau zu sein. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass die CD überhaupt produziert werden konnte. Crowdfunding nennt man das. Will heißen, sie haben Geld gespendet.

Ein neues Album - dank Crowdfunding

Judy und Patrick waren bereits ungefähr ein Jahr lang mit den Liedern und Texten auf Tour, um sie vor Publikum „auszuprobieren“ – dann kam Corona. Die Konzerte blieben aus und damit auch das Geld für eine neue Produktion.

Vor einigen Tagen lieferte die Post dann kistenweise CDs nach Alpen und Judy signierte sie – zuerst natürlich die für die großzügigen Vierhundert.

Das Ergebnis überzeugt. Die beiden singen und lesen abwechselnd, und immer stehen Judys Lieder in einem Zusammenhang mit Patricks Texten. Die Themen sind vielfältig: Es geht um Begegnungen auf ihren Reisen durch rund dreißig Länder. Um die namenlose Nonne, die todkranken Kindern im Senegal hilft oder um den Besuch in einer Favela, einem Armenviertel im brasilianischen Rio de Janeiro.

Da hatten Judy Bailey & Band 2013 auf dem Weltjugendtag gesungen – vor Papst Franziskus und einer Million Menschen. Zum Thema Ressourcenverbrauch macht Patrick eine überraschende und beeindruckende Rechnung auf, bei der wir in Deutschland nicht gerade gut aussehen. Mehr sei um der Spannung willen nicht verraten. Und es geht um Alpen. Um das Konzert etwa, bei dem Geflüchtete aus aller Welt Musik gemacht haben. Auch daraus entstand eine CD, und es gab einen Heimatpreis vom Land NRW dafür. Diese Geschichte fällt als einzige ein wenig aus dem Rahmen, klingt sie doch ein bisschen nach Pressetext.

Das fällt auf, weil sich Patrick Depuhl in den übrigen Stories als überaus empathischer Erzähler mit literarischem Talent beweist. Seine Geschichten sind gut strukturiert, sie überraschen immer wieder, und sie münden manchmal wie eine klassische Short Story in eine Pointe, was sie spannend macht. So die kleine Erzählung über den Lebensborn, jenen SS-Verein zur Züchtung einer arischen Rasse. Das Ende nimmt dann fast den Atem.

Wunderbar tiefsinnigund leicht erzählt

Eine ziemlich musikalische Familie, Judy und Patrick mit ihren drei Jungs bei einem der weltweit geklickten Küchenkonzerte. Foto: baileyimage

Wunderbar tiefsinnig und doch leicht erzählt dagegen die Geschichte über die menschlichen Farben. Wenn Judy, die aus Barbados stammt, wirklich schwarz und Patrick tatsächlich weiß wären, wären ihre Kinder grau. Sind sie aber nicht. Und wer von beiden wirklich farbig ist, sieht man anders, nachdem man Patricks Überlegungen dazu gehört hat.

Manchmal braucht man die Musik, um die Texte ankommen zu lassen

Depuhl outet sich im Übrigen auch als guter Vorleser. Eindringlicher, emotionaler hätte auch ein Schauspieler nicht vortragen können. Angesichts der teils atemberaubenden Geschichten tritt die Musik bei diesem Album fast ein wenig zurück. Manchmal braucht man sie zur Erholung, um den eigenen Gedanken über den letzten Text noch ein wenig nachhängen zu können: Kein Problem bei der gelungenen Mischung aus Rock und Pop mit einem Touch von Reggae, Blues und Folk.

Dazu neue Songs,Rock und Pop, Blues und Folk

Gefühlvolle Balladen, von Judy allein sehr eindringlich gesungen, sind genauso darunter wie Stücke mit großem Chor. Auch an eingängigen „Ohrwürmern“ fehlt es nicht: „Heartbeat“ zählt dazu, und „Knowing where you come from“, in dem sie das Thema Schwarzweiß variiert – das vielleicht stärkste Stück des Albums. Mit zwei Ausnahmen sind die Titel eigens für dieses Album geschrieben worden.

Bald gibt’s das Buch dazu Judy Bailey/Patrick Depuhl: Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Doppel-Album, 20 Euro. Zu bestellen auf der Website der beiden: www.judybailey.com oder auf Amazon.

Eine Buchversion des Albums ist in Arbeit, verraten Judy Bailey und Patrick Depuhl. Da werden dann auch die englischen Songtexte in deutscher Übersetzung nachzulesen sein. Man darf sich darauf freuen!

Auch Judys Texte drehen sich um Heimat, um die eigene Herkunft, um den Eine-Welt-Gedanken, um das, was den Wert eines Menschen ausmacht oder auch einfach nur um das Glück, am Leben zu sein. Und so manchen Song darf man, wie üblich bei Judy, auch als Gebet oder Gospel verstehen.