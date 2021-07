Sommerferien: Magazin gibt Ausflugstipps für den Niederrhein

In Viersen können Interessierte den Niers-Triathlon absolvieren – also Bogenschießen, Paddeln und Radfahren.

Am Niederrhein. Alpakas streicheln, im Schwebezelt übernachten oder Bogenschießen ausprobieren – am Niederrhein wird es in den Sommerferien nicht langweilig.

Spiel, Spaß, gute Laune: die großen Ferien sind da! Vieles ist wieder möglich und die Auswahl ist riesengroß am Niederrhein. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten für die schönste Zeit des Jahres hat Niederrhein Tourismus nun in einem Online-Magazin zusammengestellt.

Einer der Tipps dürfte besonders Kinder begeistern: Alpakas streicheln, Hühner füttern und Erdmännchen beobachten können Familien im Kalisto-Tierpark im Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort möglich. Nicht weit entfernt steht der Förderturm Kamp-Lintfort, der an den Bergbau am Niederrhein erinnert. Zudem bietet er einen großartigen Blick aus 70 Metern Höhe über die niederrheinische Landschaft.

Übernachten im Schwebezelt

Ein weiterer Lieblingsplatz ist das Schwebezelt Dingdener Heide in Hamminkeln, wo Gäste in zwei Metern Höhe direkt am Seeufer romantisch schlafen und schweben können wie in einer Hängematte. Ganz in der Nähe gibt’s den , der Obstsaftkelterei in Hamminkeln. Und noch ein Ferientipp aus der Nachbarschaft: In der Niederrhein-Braumanufaktur erfährt man, wie der Gin nach Hamminkeln kam. Hier wird an Oma Helene und Tante Hermine erinnert.

Ein Sommerferiencamp für Kinder bietet das Schloss Moyland in Bedburg-Hau an. Dort können Kinder im Umfeld von Kunst und Natur lernen, wie sie etwa Farben aus Erde herstellen, Kunstwerke aus Lehm gestalten und mit Licht zeichnen können.

Niers-Triathon mit Bogenschießen, Paddeln und Radfahren

Sommerspaß für die ganze Familie ist bei Freizeit Hammans in Viersen garantiert. Dort lässt sich der Niers-Triathlon absolvieren mit Bogenschießen, Paddeln und Radfahren. Auch Fluss-Geocaching und Grillabende im Schwedenzelt versprechen einen Hauch von Abenteuer.

Wer sich unterhalten lassen möchte, kann das Summer-Feeling an der Burgruine Wachtendonk mit Comedians und Bands genießen. Das Gelände an der Niers ist allein schon durch den alten Baumbestand eine Top-Adresse.

Viele weitere Tipps für die Sommerferien am Niederrhein gibt es unter www.online-magazin.niederrhein-tourismus.de

