Mehr Personal, die Option auf Schließungen: Niederländische Städte in der Grenzregion wappnen sich am Wochenende vor einem drohenden Ansturm auf die Innenstädte. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt auf einen Samstag, traditionell nutzen viele Deutsche den Feiertag für einen Shopping-Trip ins Nachbarland. Mehrere Städte baten mit Blick auf die stark steigenden Corona-Zahlen die Deutschen bereits darum, am Wochenende eine Reise in die Niederlande zu vermeiden.

Die Corona-Zahlen in den Niederlanden sind in den vergangenen Wochen dramatisch gestiegen. Laut Johns Hopkins Universität wurden in der Woche zwischen dem 19. und dem 25. September rund 15.900 neue Fälle registriert. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen gab es im selben Zeitraum rund 3200 Neuinfektionen. Die grenznahen Provinzen Drenthe, Overijssel, Gelderland und Limburg werden vom Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit nicht als Risikogebiete eingestuft.

Venlo: Belebte Einkaufsstraßen durch Poller getrennt

Die Stadt Venlo traf bereits in der Vergangenheit an deutschen Feiertagen besondere Maßnahmen, um den Besucherstrom kontrollierter zu steuern. „Es werden Verkehrslotsen wie auch ein dynamisches Verkehrsleitsystem eingesetzt“, erklärt City-Manager Marcel Tabbers auf Anfrage dieser Redaktion. Verkehrslotsen setzt die Stadt am Wochenende auch in den Einkaufsstraßen ein. Die Einkaufsmeile „Lomstraat“ wird zur Einbahnstraße. „Außerdem sind in den belebtesten Einkaufsstraßen die Laufrichtungen durch große Poller getrennt“, so Tabbers.

Die Stadt Venlo hat in diesem Jahr schon bei anderen deutschen Feiertagen Vorkehrungen getroffen. Auch am Tag der Deutschen Einheit werden viele Besucher erwartet. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Schließungen von Parkplätzen und Geschäften seien bisher nicht geplant. „Höchstens könnte es sein, dass unsere Gäste auch einmal für längere Zeit im Stau stehen oder nur schwer das Zentrum erreichen können.“ Sowohl am Samstag als auch am Sonntag stockt die Stadt Venlo das Personal auf. Ein spezielles Sicherheitsteam unter Beteiligung von Polizei und Ordnungskräften sei im Einsatz. Mit Hilfe von Kamerabildern und Verkehrsinformationen soll die Lage im Stadtzentrum analysiert werden. Bei Bedarf können zusätzliche Einsatzkräfte und Maßnahmen ergänzt werden, erklärt der City-Manager.

Auch die Stadt Enschede hat Vorkehrungen getroffen, um drastischere Maßnahmen zu vermeiden. Der Markt auf dem „H.J. Van Heekplein“-Platz wird entzerrt, wie Stadtsprecher Ton Kamp erklärt. Ein Teil der Stände weicht auf die Oldenzaalsestraat aus. „Wir können nicht ausschließen, dass die Parkhäuser voll werden, oder dass Einkaufsstraßen für kurze Zeit geschlossen werden müssen“, so Kamp. Sollten Corona-Schutzmaßnahmen aufgrund des Besucherandrangs nicht eingehalten werden können, hält sich die Stadt die Option auf kurzzeitige Schließungen offen.

Laut einem Bericht in der niederländischen Zeitung Twentsche Courant Tubantia hat Enschedes Bürgermeister Onno van Veldhuisen die komplette Sperrung der Stadt als „theoretische Option“ bezeichnet. Stadtsprecher Kramp kann das nicht bestätigen. Eine Abriegelung der Stadt sei nicht geplant. Auch in Enschede soll zusätzliches Personal den Besucherstrom steuern.

An der Grenze zu den Niederlande wird es mit Hinblick auf den Feiertag keine besonderen Maßnahmen durch die Bundespolizei geben, wie Heinrich Onstein von der Bundespolizeiinspektion Kleve auf Anfrage erklärt. „Die Reisemöglichkeit besteht ja nach wie vor“, sagt er. Einen Grund für verschärfte Kontrollen sei daher nicht gegeben. Auch die niederländische Polizei in Limburg erklärt, dass keine zusätzlichen Kontrollen geplant wären.