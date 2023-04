Königlich lässt es sich übernachten in der Wasserburg Anholt – ein Tipp von ganz vielen in dem Buch #Genau so schön – in Nordrhein-Westfalen.

Buchtipp So schön ist es am Niederrhein und in der Umgebung

Am Niederrhein. Kennen Sie den Heidweiher? Falls nicht, sollten Sie einen Blick in den Band „#Genau so schön – in Nordrhein-Westfalen“ werfen. Hier zu gewinnen!

Wie schön es am Niederrhein ist, wissen wir ja alle. Ein neues Buch aus dem Dumont-Reiseverlag bietet nun Tipps für einen Ausflug an Orte, die Leserinnen und Leser dieser Seite vielleicht schon kennen, aber einem anderen Blick sicher nicht abgeneigt sind.

#Genauso schön – In Nordrhein-Westfalen“ heißt das Werk von Autorin Antje Zimmermann, der Untertitel lautet „33 Traumziele und ihre schönsten Alternativen“.

„#Genau so schön – in Nordrhein-Westfalen“ (Dumont-Reiseverlag) kostet 16,95 Euro. Foto: dumont

Ihren ersten NRW-Reiseführer hat die Journalistin bereits 2009 geschrieben, nun hat sie sich wieder auf die Reise zwischen Aachen und Ostwestfalen-Lippe, Münster- und land sowie Ruhrgebiet und Niederrhein gemacht.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Versteckte Schätzchen

Auf über 220 Seiten stellt Antje Zimmermann in 33 Kapiteln sehenswerte Ausflugsziele vor – und eben jeweils drei weitere Optionen. Die Abschnitte heißen zum Beispiel „#Auf der Schiene“, wo unter anderem die Grenzland-Draisine vorgestellt wird, „’Mühlenromantik“ mit der Kalkarer Mühle und „#Museum“, in dem das Römermuseum in Xanten natürlich nicht fehlen darf. Außerdem macht die Autorin Appetit auf den leckeren Spargel vom Niederrhein, Lust auf einen Besuch in der Wasserburg Anholt, auf Burg Boetzelaer ins Kloster Kamp sowie einen Abstecher zur Rheinpromenade in Emmerich.

Niederrhein-Expertinnen und -Experten dürften die meisten dieser Orte wohl längst ein Begriff sein, aber: Kennen Sie schon den Heidweiher? Der naturbelassene Badesee liegt im Naturpark Maas-Schwalm-Nette – und wartet nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

Gewinnspiel

Hier verlosen drei Exemplare des Titels „#Genau so schön – In Nordrhein-Westfalen“. Viel Glück!

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein