Politik So laufen die Provinz-Wahlen 2023 in den Niederlanden

Aus den Niederlanden. Die Lokale sind geöffnet: Alle zwölf niederländischen Provinzen wählen am Mittwoch bis 21 Uhr ihre regionalen Parlamente. Wie der Wahltag läuft.

Schon in der Frühe ging es los: Seit 7.30 Uhr haben die Wahllokale in den zwölf niederländischen Provinzen ihre Pforten geöffnet – auch an durchaus ungewöhnlichen Orten wie in einer Brauereien, Kirche oder in einem Arnheimer Gefängnis. In der Gemeinde tourt zudem ein Wahlbus aus dem Jahr 1949.

Unter anderem der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und der bekannte Rechtspopulist Geert Wilders haben ihre Stimmen abgegeben und sich dabei von den Medien begleiten lassen.

Die Wahlberechtigten im Nachbarland von NRW können am Mittwoch noch bis 21 Uhr über die Zusammensetzung ihrer Provinzparlamente entscheiden – von Südlimburg bis in den hohen Norden auf den Watteninseln. Erst danach werden die ersten Hochrechnungen veröffentlicht.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Beobachterinnen und Beobachter rechnen mit einem Rechtsruck, von dem auch Wilders Partei profitieren könnte. Der Regierungskoalition unter Premier Mark Rutte werden unterdessen hohe Verluste vorhergesagt. Prognosen im Vorfeld der Wahl zufolge verlieren insbesondere die christdemokratischen Parteien im Durchschnitt an Zustimmung, rechtspopulistische gewinnen dazu.

Darunter auch folgende Newcomer: Die sogenannte „Boer Burger Beweging“, zu Deutsch: Bauern-Bürger-Partei. Sie scheinen den Beobachtungen zufolge vom Streit um Umweltmaßnahmen und der Stickstoffkrise zu profitieren. Nur wenige Tage vor den Provinzial-Wahlen fanden erneut Bauernproteste statt, die auch Ausdruck des zunehmenden Unmuts im Land sind.

Die Provinzwahlen haben auch direkte Auswirkung auf die Politik in Den Haag: Es wird nicht nur über die Parlamente der Provinzen entschieden, sondern indirekt auch über die Zusammensetzung der Ersten Kammer des nationalen Parlaments (im weitesten Sinne vergleichbar mit dem Bundesrat in Deutschland). Es gilt als zweifelhaft, ob die Koalition unter Premier Mark Rutte dann noch eine Mehrheit für ihre Vorhaben findet. (mh/dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein