Sitzung als "Drive in": Monheim plant Karneval im Autokino

Monheim. Die Monheimer Kulturwerke planen fünf Karnevalssitzungen im Autokino. Eine Kostümierung ist ausdrücklich erwünscht - nicht nur für die Jecken.

Scheiben wischen und schunkeln: In Monheim am Rhein sollen Karnevalisten in einem Autokino trotz Pandemie Sitzungen feiern können. Geplant sind fünf Veranstaltungen - darunter eine „Drive-in-Prunksitzung“ und ein „Altweiber-Drive-in“, wie die Monheimer Kulturwerke am Mittwoch mitteilten.

Mit dabei sollen bekannte Bands und Redner sein - etwa die Höhner, Bläck Fööss und Bernd Stelter. Das Ganze spiele sich auf einer Wiese in Nähe des Rheins ab.

Autokino-Karneval auch in anderen Orten geplant

Ausdrücklich erwünscht ist es, sich selbst und auch das Auto zu verkleiden. In der „Drive-in-Damensitzung“ und der „Drive-in-Herrensitzung“ werden im Corona-Ausnahmejahr zudem die jeweils anderen Geschlechter als Besucher akzeptiert. In anderen Orten des Rheinlands ist ebenfalls Autokino-Karneval geplant. (dpa)