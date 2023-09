Seltene Seekuh-Geburt im Burgers´ Zoo in Arnheim

Arnheim. Im Burgers’ Zoo in Arnheim ist an diesem Mittwoch ein Seekuh-Baby zur Welt gekommen. Das Ereignis ist selten. Wir haben Bilder von der Geburt.

Wieder einmal konnte der Arnheimer Tierpark einen besonderen Moment erleben: Am Mittwoch, 20. September, brachte ein erfahrenes Seekuh-Weibchen erneut ein Jungtier zur Welt. Damit wächst die Anzahl dieser Meeressäuger im Burgers´ Zoo auf vier Tiere. In Europa gibt es lediglich sieben weitere Zoos, die Karibische Seekühe in ihrem Bestand haben. Bisher belief sich die Zahl auf insgesamt 40 dieser Tiere: 24 Männchen und 16 Weibchen. Mit der heutigen Geburt erhöht sich die Gesamtzahl der Seekühe in europäischen Zoos nun auf 41 Tiere.

Neben dem kleinen Neugeborenen schwimmt ein 20 Jahre altes Männchen sowie ein Weibchen im Alter von zehn Jahren durch das Becken von Burgers´ Mangrove. Während das Männchen im französischen Tierpark Beauval geboren wurde, hat das Weibchen im dänischen Odense das Licht der Welt erblickt. Das internationale Paar hat bereits vor 1,5 Jahren in Arnheim ein Jungtier bekommen.

Vier der seltenen Karibischen Seekühe leben nun im Tierpark in Arnheim. Foto: Burgers’ Zoo

Vage Geburtsvorhersage

Karibische Seekühe haben eine durchschnittliche Trächtigkeitsdauer von zwölf Monaten. Es kommt jedoch auch vor, dass Jungtiere nach 11,5 Monaten oder sogar erst nach 13 Monaten geboren werden. Tierpfleger und Biologen gehen daher von der letzten beobachteten Paarung aus und beobachten die Größe des Bauches und das Verhalten des trächtigen Weibchens genau.

Hilfe durch das Muttertier

Damit das Jungtier so schnell wie möglich Luft holen kann, schiebt das Muttertier ihr Neugeborenes sofort an die Wasseroberfläche. Schließlich sind Seekühe Säugetiere und müssen daher ihre Lungen regelmäßig mit Sauerstoff füllen. Danach sucht das Jungtier schon bald die Brustwarzen der Mutter, um Muttermilch zu trinken. Die Brustwarzen befinden sich direkt hinter den Brustflossen. Nach einigen Wochen beginnt das Jungtier dann, vorsichtig an fester Nahrung wie Wasserpflanzen zu knabbern, doch insgesamt wird die junge Seekuh noch etwa zwei Jahre von ihrer Mutter gesäugt.

