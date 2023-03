Schwimmende Herzen beim Architekturmonat in Rotterdam

Rotterdam. Rotterdam, die Metropole an der Maas, gilt als Architektur-Hauptstadt der Niederlande. Der Juni steht ganz im Zeichen der kreativen Baumeister.

Ein rosafarbenes Podium auf dem Dach eines großen Hauses: typisch Rotterdam! Der vom renommierten Büro MVRDV entworfene Hingucker oben auf dem Het Nieuwe Instituut war im vorigen Jahr ein stattlicher Erfolg und zog die Aufmerksamkeit eines großen Publikums auf die Metropole an der Maas.

Für diesen Sommer ist der nächste Showdown geplant: Im Rahmen des Rotterdamer Architektur-Monats ist im Maashaven ein schwimmendes Festivalherz.

Party und kreativer Austausch über den Dächern der Stadt: Im Juni steht Rotterdam im Zeichen des Architekturmonats. Foto: Fred Ernst

Park, urbaner Sportplatz und Veranstaltungsort

Das Festivalherz besteht aus drei riesigen schwimmenden Lastkähnen. Auf einem Lastkahn können Besucher die grüne Umgebung eines temporären Parks genießen oder an Vorträgen, Debatten, Filmen und anderen Veranstaltungen teilnehmen. Bei einem anderen Lastkahn dreht sich alles um urbane Sportarten wie Freerunning und Calisthenics. Die Binnenschiffe sind durch eine Fußgängerbrücke verbunden, die auch als verlängerte Aussichtsplattform dient.

Das Festivalherz bietet somit einen einzigartigen Blick über den Maashaven und den Rest der Stadt und demonstriert das Potenzial des (Bauens) Wassers. Die schwimmende Installation ist ein Konzept des Rotterdamer Architekturbüros Studio Marco Vermeulen in Zusammenarbeit mit dem Designer und Freerunner Onur Eren.

Thema: Liquid City

Das diesjährige Thema des Rotterdamer Architekturmonats ist „Liquid City“. Rotterdam ist eine Hafenstadt an zwei Ufern, also umgeben und gesättigt von Wasser. Das schwimmende Festivalherz vereint komplexe Herausforderungen rund um Wasser und Klima in konkreten urbanen Lösungen. In einer Freiluftausstellung stellen Designer, Architekten und die Stadtverwaltung innovative Lösungen vor, die bereits in der Stadt Anwendung finden und zeigen, mit welchen Lösungen man die Stadt zum Beispiel widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels machen kann.

Blick auf Rotterdams beeindruckende Skyline. Foto: Fred Ernst

Zomer op Zuid und der Nelson Mandelapark

Mit dem schwimmenden Festivalherzen möchte der Rotterdam Architecture Month eine Brücke zwischen verschiedenen Entwicklungen rund um den Maashaven, wie dem Nelson Mandelapark, schlagen. Dieser neue Stadtpark im Maashaven befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird schließlich die Größe von zehn Fußballfeldern haben.

In gewisser Weise ist das schwimmende Festivalherz des Rotterdamer Architekturmonats ein Testort. Durch die Zusammenarbeit und den Austausch von Wissen können jetzt Energie und ein Netzwerk geschaffen und für die Weiterentwicklung des Nelson Mandelaparks genutzt werden. Der Rotterdam Architecture Month ist auch Teil von Zomer op Zuid. Diese große Veranstaltung findet den ganzen Sommer über statt und präsentiert, was die Südseite der Stadt zu bieten hat.

