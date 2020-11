Schule und Corona: Ist der Solinger Weg der richtige?

Schulen in Solingen wollen hybrides Lernen einführen: Teils zuhause, teils in der Klasse. Das Ministerium verbietet dies. Ein Pro und Contra.

Pro: Mehr Innovation wagen!

Das öffentliche Leben macht gerade weitgehend Pause, weil man erkannt hat, dass das Recht auf Bildung der Kinder und Jugendlichen wichtiger ist. Das aber entbindet das NRW-Schulministerium nicht von der Pflicht, alles zu tun, was das Infektionsrisiko in diesem Bereich senkt. Bisher ist da außer Maskenpflicht und Fenster öffnen nicht viel passiert.

In den Klassen bleibt es eng – in den Gängen, auf dem Hof und in den Bussen auch. Deswegen müsste das Ministerium mit Handkuss alles begrüßen, was auch dort hilft, Risiken zu minimieren.

Gerade der Solinger Weg mit halben Klassen und dem Wechsel von Präsenzunterricht und Distanzunterricht hat immensen Charme: Er verbindet Innovation und Eigenverantwortung mit der Rückbindung an Lehrerkräfte und Mitschüler. Ein Ministerium, das derlei Fortschritt verbietet, aber nach acht Monaten Pandemie nichts Innovativeres als eine Erlassflut vorweisen kann, diskreditiert sich.

Der Sommer war lang genug für ein Brainstorming von Schulentwicklern, Bildungsforschern und Technikexperten. Wo bleiben einfachste Ideen? Ungenutzte Reisebusse in den Schulbusverkehr (ist Sache der Kommune, aber eine Finanzierungszusage täte Not), zeitlich gestaffelter Schulbeginn, hybride Angebote fürs Lernen daheim und im Klassenzimmer für alle Schulformen und Altersstufen.

Das Privileg, die Schulen geöffnet zu halten, geht einher mit der Pflicht zu Innovation und Risikovermeidung. Das hat das Ministerium nicht begriffen. (Stephan Hermsen)

Contra: Konzentration auf den Unterricht!

Es ist jetzt nicht die Zeit für Sonderwege. Es braucht einheitliche Lösungen, damit die Regeln nachvollziehbar bleiben und die Akzeptanz nicht schwindet. Es gibt vier gewichtige Gründe, die dagegen sprechen, dass jede Schule in Zeiten von Corona ihr eigenes Süppchen kocht.