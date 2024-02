„Schocken“ und Stauder: Urige Essener Kneipe kommt gut an

Essen Der „Stadtkrug“ in Essen ist gut besucht. Viele der Gäste sind um die 30. Wie auch urige Eckkneipen junges Publikum anziehen kann.

Andreas Jäke hatte mit einem ruhigen Abend gerechnet, doch nun hat er einiges zu tun. Der „Stadtkrug“ ist an einem Samstagabend um 21.30 Uhr mit knapp 20 Gästen gut besucht und der Wirt in der kleinen Essener Kneipe verteilt gerade eine Runde „Samtkragen“, die der Verlierer einer Partie „Schocken“ bestellt hat.

Die siebenköpfige Gruppe, fünf Männer und zwei Frauen um die 30, zeigen sich ob der Getränkeauswahl skeptisch. „Das trinke ich nicht noch einmal“, sagt Helena, nachdem sie die Mischung aus Korn und Magenbitter getrunken und mit Weißwein nachgespült hat. Kaum haben die Freunde die Pinneken abgestellt, startet die nächste Runde. Die Würfelbecher knallen auf den Tisch, während im Hintergrund 80er-Klassiker von Meat Loaf, Bryan Adams oder Foreigner laufen.

Der Stadtkrug, dessen Eingang von alten Laternen beleuchtet ist, wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen. Jäke, der seine Partnerin Grazyna Rogalski, die die Kneipe seit 13 Jahren führt, seit zweieinhalb Jahren unterstützt, meint, es sei ein erkennbarer Trend, dass immer mehr junge Leute in die Kneipe kommen. „Die entdecken das wieder. Ältere Gäste sterben leider weg, das ist der natürliche Gang der Dinge, aber es kommen eine Menge jüngere Leute mit dazu, wenn man das passende Angebot hat.“

Forscher sieht nur einen lokalen Trend

Aus Sicht des Wirtschaftsgeografen Martin Franz handelt es sich aber um keinen flächendeckenden Trend, dass urige Schankwirtschaften generell wieder stärker vom jungen Publikum erobert werden. Franz forscht an der Universität Osnabrück unter anderem zur Zukunft der Kneipen.

Es sei vielmehr ein „lokaler Trend, der an bestimmte Städte und bestimmte Szenen gebunden ist“. Es könne mehrere Gründe haben, dass ein junges Publikum traditionelle Kneipen auswählt – zum Beispiel, weil Fußball gezeigt, die Musik angepasst wird oder wegen der Persönlichkeit eines Wirts, mit dem man ein Schwätzchen halten kann. „Diese Kneipen haben sich an veränderte Rahmenbedingungen angepasst“, sagt Franz. Dazu hätten sie meist eine gute Lage, etwa nahe einer Universität.

Atmosphäre im „Stadtkrug“ gefällt den Gästen

Die siebenköpfige Gruppe um Helena und Nick weiß um die Vorzüge. Den Stadtkrug mache aus, dass es „eine Kneipe ist, wo man sich unterhalten und sitzen kann, nicht stehen muss, Dart spielen kann, das ist schon eine gute Sache“, meint Nick. Helena findet, der Stadtkrug sei eine urige Kneipe. „Es muss Stauder und Schocken geben und es darf nicht zu laut sein“, betont sie.

Nick fügt hinzu: „Und der Andi (Jäke) ist korrekt.“ Die urigen Kneipen würden immer weniger, die sonstigen Läden seien voller und auch immer mehr „auf Hipster getrimmt“, es gebe „nichts Ehrliches mehr“. Der Stadtkrug sei „ehrlich, bodenständig, nicht fancy, es gibt kein Schnickschnack, das braucht man nicht“, sind sich die beiden einig.

Neben dem Siebener-Tisch ist eine fünfköpfige Gruppe Männer im Alter von 26 bis Mitte 40 ebenfalls zum Schocken in den Stadtkrug bekommen. Allerdings widmen sich drei der Männer erst einmal der elektronischen Dartscheibe, die in einer Ecke der Kneipe aufgestellt ist. Ole Siemen und Dominik Potdevin setzen sich derweil an einen Tisch und bestellen zwei Pils, die Würfelbecher stehen schon bereit.

„Im Schnitt gehen wir drei bis vier Mal im Monat in die Kneipe. Schocken gehört bei uns eigentlich immer zum Bier trinken dazu. Darten ist gerade eher Zufall“, sagt Siemen. Am Stadtkrug gefalle ihm „die Geselligkeit, so ein bisschen das Urige, eine schöne Holztheke in der Mitte des Ladens. Das finde ich schön“, meint der 26-jährige. „Der Laden ist klein, man hat direkt ein familiäres Gefühl und ist auch immer willkommen, wenn man hier mit drei, vier Leuten hereinkommt“, ergänzt Potdevin (32).

Zahl der Kneipen hat seit 2000 drastisch abgenommen

In der Gruppe sei das Kneipensterben der vergangenen Jahre auch ab und an mal Thema, „weil viele ehrliche, urige Läden schließen oder dafür Läden kommen, in denen es Pale Ale oder Craft Beer gibt. Das ist alles ein bisschen schicker und aufgeblasener und die klassischen Kneipen gehen verloren. Das ist mein Eindruck der letzten Jahre“, erklärt Siemen. In der Kneipe sei ihm immer wichtig, „dass es nicht zu laut ist, sodass man sich noch unterhalten kann, und es sollte Stauder geben“, meint der Essener mit einem Lachen. „Ich steh einfach auf diesen Typ Eckkneipe.“

Lokale wie der Stadtkrug sind selten geworden. In der Zeit von 2000 bis 2020 sei die Zahl der Kneipen in NRW von rund 15.000 auf etwa 6000 drastisch gesunken, legt Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Deutschen Hotel-und Gaststättenverbandes (DEHOGA) NRW, dar. Bis Ende 2021 sei die Zahl dann auf etwas über 5100 weiter gesunken. Aktuellere Zahlen liegen dem DEHOGA noch nicht vor, sagt Hellwig.

Location mit neuen Ideen beleben

So sieht der Stadtkrug von außen aus. Foto: Philipp Stroetmann / NRZ

„Man muss im Gespräch bleiben, immer mal wieder eine neue Idee haben oder eine neue Aktion bringen. Das ist auch immer ein bisschen von den Räumlichkeiten abhängig“, betont Andreas Jäke. Der Stadtkrug bietet beispielsweise seit rund einem Jahr montags Live-Music-Sessions an, die nach Startschwierigkeiten seit einiger Zeit gut angenommen würden, meint Jäke. Außerdem gebe es in unregelmäßigen Abständen freitags einen Disco-Abend, donnerstags seien einige Stammtische zu Gast. Am Wochenende sei der Laden meist gut besucht, für dienstags und mittwochs überlegten sie, welche Angebote stattfinden könnten.

Stefan, der mit einer Gruppe älterer Semester an der Theke sitzt, findet, das Schöne an Eckkneipen sei, dass man sich an den Tresen setze und mit der Person neben sich ins Gespräch komme, „obwohl man sich nicht kennt. Man ist zur selben Zeit in der Kneipe und kann vernünftig miteinander reden. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Man muss sich nicht verabreden, sondern geht einfach hin. Irgendeiner ist immer da.“ (mit dpa)

Bierpreise in verschiedenen Kneipen Im Stadtkrug kostet ein Glas 0,3 Liter Stauder aus dem Fass 2,70 Euro, beim halben Liter ist man mit 4,50 Euro dabei. Das „kurze Eck“ auf der Marienstraße in Essen-Kray bietet das „kleine“ Glas für 2,50 Euro und das „große“ für 4,20 Euro an. Günstig kommt man im „Fliegenpils“ in Gelsenkirchen-Buer weg, wo 0,3 Liter Veltins 2,20 Euro und ein halber Liter 3,50 Euro kosten. Ausgefallen wird es im Finkenkrug in Duisburg. Die Kneipe bietet laut Webseite über 300 Biersorten an, rund 40 davon aus dem Fass. Klassisch gibt es König-Pilsener, für 16 Euro kann man sogar zwei Liter bekommen. 0,25 Liter kosten 2,70, 0,4 Liter 3,80. Bei Maaß am Neutorplatz in Dinslaken sind für 0,2 Liter Köpi 1,70 Euro fällig, für die doppelte Menge auch der doppelte Preis. Bei der Gaststätte Rühl in Hünxe-Bruckhausen werden 2,10 Euro bzw. 4,20 fällig.

