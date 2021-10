Schloss Moyland zeigt Beuys. Und noch ein bisschen mehr

Bedburg-Hau. Museum Schloss Moyland zeigt aus der Sammlung van der Grinten 85 Werke und Fotografien von Joseph Beuys – und aktuelle Arbeiten junger Künstler

Es sind Objekte und Collagen, Zeichnungen und Multiples, Plastische Arbeiten, Entwürfe und Texte aus mehr als drei Jahrzehnten, die den Betrachter tief in das Universum des großen Künstlers eintauchen lassen. „Zu sehen ist der ganze Beuys – in unterschiedlichen Facetten“, sagt Dr. Alexander Grönert, Kurator am Museum Schloss Moyland. Und meint die neue Ausstellung „Joseph Beuys. Werke aus der Sammlung van der Grinten“, die am Sonntag, 24. Oktober, eröffnet wird und gut 85 Werke und Fotografien aus den 1950er bis 1980er Jahren zeigt.

Star, Schamane, Politiker

Dietmar Schneider, Joseph Beuys mit Willi Bongard u. a. bei der Pressekonferenz zur Ausstellung „ART: Museum des Geldes. Über die seltsame Natur des Geldes in Kunst, Wissenschaft und Leben“, Kunsthalle Düsseldorf, 17.11.1978 Foto: Dietmar Schneider

In den Räumen zwischen Nord- und Ostturm gibt es dann einen neuen Einblick, der die „umfassende Idee von Beuys’ Werk so weit wie möglich sichtbar machen wird“, so Grönert. Zugleich ändern die Moyländer Ausstellungsmacher mit der aktuellen Präsentation ihren Beuys-Rhythmus. Waren seit 2012 unter dem Reihentitel „Kunst.Bewegt“ im halbjährlichen Wechsel inzwischen 20 Ausstellungen zu sehen, die ausschließlich aus dem eigenen Bestand bestückt wurden, soll es jetzt allenfalls punktuelle Veränderungen geben.

Wichtige Werkgruppen sind nun dauerhaft zu sehen

In der ersten Etage des Museumsschlosses sind zukünftig „alle Beuys-Werke vereint, die immer zu sehen sein müssen“, erklärt Grönert.

Sie gehören zu den wichtigen Werkgruppen in seinem Schaffen. Zentrale Objekte wie die „Hasengräber“, die Holzkreuze „Symbol des Leidens“ und „Symbol der Erlösung“, aber auch der „Tisch mit Aggregat“, der Schlitten oder „Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet“ sind deshalb ab sofort dauerhaft in Moyland zu sehen (auf das letzte Werk müssen Besucherinnen und Besucher noch bis Januar warten, solange ist die Arbeit noch an das Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld ausgeliehen).

Nur ein paar Schritte entfernt und auf der gleichen Etage ist im übrigen noch bis 20. März die wegen der Corona-Pandemie nur kurz gezeigte, thematische Ausstellung „Joseph Beuys – über Drucksachen“ in leicht veränderter Form zu sehen. Die Werkschau zeigt, wie sich Beuys mit Zeitungen und Zeitschriften auseinandersetzte und verfremdete Seiten voller Botschaften schuf.

Susi Gelb, Capri-Battery Asian Standard (Update for Joseph Beuys), 2010 Foto: Susi Gelb / Museum Schloss Moyland

Museum Schloss Moyland mit verändertem Beuys-Ausstellungskonzept

Das veränderte Ausstellungskonzept zu Beuys heißt für das Museum Schloss Moyland aber keineswegs in einer Art Status quo zu verharren. „Wir gehen auch weiterhin thematisch mit ihm um“, erklärt Alexander Grönert, „müssen immer weiter an ihm und mit ihm arbeiten.“

Führungen und Blick hinter die Kulissen Die Ausstellung wird am Sonntag, 24. Oktober, ab 14 Uhr, mit einer Kuratorenführung durch Dr. Alexander Grönert eröffnet. Um 15.30 Uhr beginnen Gespräch und Lesung mit Dr. Christiane Hoffmans, der Autorin des Buchs „Der Jahrhundertkünstler Joseph Beuys“. Die Ausstellung dauert bis 20. März. Auch das Wochenende der Grafik am 13. und 14. November ist in diesem Jahr dem 100. Geburtstag von Joseph Beuys gewidmet. Dazu öffnet das Beuys-Archiv seine Pforten und gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Außerdem sind Führungen und ein Collage-Workshop geplant. www.moyland.de

Die aktuelle Präsentation setzt sich chronologisch mit Beuys’ Werk auseinander. Der Blick auf den Künstler beginnt für den Besucher mit seiner Biografie. Texte und Fotografien führen ein in Beuys als Star, Schamanen, Politiker. Originell ist die identische Hängung von plastischen Arbeiten so wie das damalige Klever Museum Haus Koekkoek sie für eine Ausstellung seiner Werke 1961 vorgenommen hatte. Eine gelungene Reminiszenz an diese frühe Werkschau.

Joseph Beuys, unbetitelt, undatiert (1962) bedrucktes Papier (Zeitung), Kordel, Ölfarbe (Braunkreuz), 32 x 22,5 x 2 cm, Museum Schloss Moyland. Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2021

In Moyland geht es immer auch um den neuen Blickwinkel, einen Perspektivwechsel. So ergänzt die neue Ausstellung Beuys-Werke temporär um junge Positionen, die sie ihnen gegenüberstellt. Seine berühmte „Capri-Batterie“ von 1985 inspirierte die in just diesem Jahr geborene Künstlerin Susi Gelb zu verschiedenen Batterie-Variationen. Sie schuf die „Capri-Battery EU-Standard“ vor dem Hintergrund des Glühbirnen-Verbots in der EU 2009.

Sie habe die Beuys-Batterie dem neuen Standard anpassen wollen, so die Konzeptkünstlerin. Eine weitere Variante ist das Multiple Asien-Standard, und weil sie bei der Suche nach neuen Leuchtmitteln auf viele asiatische und vor allem chinesische Produkte stieß, entstand 2019 die China Export Battery.

Mit Hut und Anglerweste

Die chilenische Performance- und Installations-Künstlerin Puppies Puppies. (Jade Kuriki-Olivo) stellte in Analogie bzw. Ergänzung zu Beuys’ Filzanzug von 1970 ein „Felt Dress“, ein Filzkleid, her. Aus Sicht des Kurators ist diese Leihgabe des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen eine kongeniale Ergänzung des Beuys-Werks.

Die Amerikanerin Elaine Sturtevant schließlich beschäftigt sich sei 1964 damit, Kunstwerke zeitgenössischer Künstler technisch exakt zu wiederholen. Ab 1969 setzte sie sich mit Beuys auseinander und stellt in ihrer in Moyland präsentierten Arbeit aus dem Jahr 1988, „La rivoluzione siamo noi“, nicht zum ersten Mal das Konzept der Originalität zur Diskussion. Beuys schuf das Original 1972. Mit Hut und Anglerweste bekleidet geht er auf dem großformatigen Bild dem Betrachter entschlossen entgegen, um der aus seiner Sicht revolutionären Kraft der Kunst auch selbst Nachdruck zu verleihen.

