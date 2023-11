Schlösser und Industrie: König Willem-Alexander besucht NRW

AN RHEIN UND RUHR. Auch wenn nur wenige Menschen in NRW etwas vom Wasserstoff-Besuch des Königs mitbekommen: Die Spannung ist groß an den Etappen im Ruhrgebiet.

Plötzlich sind sie da und das grelle Blitzlichtgewitter startet: Der niederländische König Willem-Alexander und NRW-Ministerpräsident Wüst betreten zum Auftakt ihrer Reise durch das Ruhrgebiet den Presseraum im Parkhotel Engelsburg in Recklinghausen. Auf Einladung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten besucht der niederländische Monarch Unternehmen und Institute in verschiedenen NRW-Städten, die sich mit Wasserstoff beschäftigen.

Zwischen der niederländischen, deutschen, nordrheinwestfälischen und europäischen Flagge posieren Wüst und Willem-Alexander mit Ministern und Botschafter, dann lässt sich die Gruppe zwischen antiken Möbeln und Bildern in den gestreiften Polstermöbeln nieder. Hendrik Wüst nimmt einen Kaffee. „Für mich einen Tee“, heißt es von Willem-Alexander. Die Presse, die sich hinter der Absperrung aus roter Kordel drängt und unbedingt etwas erhaschen will, bekommt noch ein paar warme, aber doch recht formale Grußworte des Ministerpräsidenten mit, dann müssen sie den Raum schon wieder verlassen.

Niederländischer König besucht Chemiepark Marl

Der Startpunkt in der schicken Engelsburg Recklinghausen täuscht etwas darüber hinweg: Glitzer und Glamour geben die Industrieschauplätze der Reise durchs Ruhrgebiet nicht wirklich her. Doch das niederländische Königshaus gilt ja nicht umsonst als bodenständig. Im Chemiepark Marl, der nächsten Etappe, begrüßt den König eine graue Wolkendecke und starker Wind, der dem Monarchen auf dem auf einer Aussichtsplattform mit Blick über das Gelände kräftig ins Gesicht bläst.

Unter lautem Summen im Hintergrund betreten König Willem-Alexander und Ministerpräsident Wüst wenig später die Rheticus-Anlage von Evonik im Chemiepark Marl. Hier werden unter anderem mit Wasserstoff neue Chemikalien produziert.

Niederländischer König spricht mit Auszubildenden

Auf dem violetten Teppich des Veranstaltungszeltes vor der Anlage, der ein paar Stolperfallen bereithält, gibt es Gedränge – alle wollen eine Blick auf den royalen Gast erhaschen. Und auch aus den Fenstern der umliegenden Gebäude blicken Angestellte neugierig nach unten. Mit Evonik-Vertretern sprechen der niederländische König und Ministerpräsident Wüst darüber, wie wichtig es sei, Interesse an technischen Ausbildungen schon früh zu wecken.

Am besten schon im Kindergarten, findet der König. „Das ist kein Witz.“ „Wir müssen junge Menschen in die Unternehmen bringen“, sagt auch Wüst. Willem-Alexander fragt die Auszubildenden nach ihren Erfahrungen und erkundigt sich nach Arbeitsatmosphäre, Arbeitszeiten und der Stimmung im Team.

Die Auszubildenden Cem, Julia und Ronan freuen sich, mit dem König sprechen zu dürfen. Foto: Madeleine Hesse/ Funke Mediengruppe

„Ich habe mich sehr wohl gefühlt“, berichtet Chemikant Cem, der dem royalen Gast von seinen Erfahrungen berichtet hat, kurz nach dem Gespräch. „Der König war sehr nett und sympathisch - bodenständig. Er hat sehr gut zugehört und war neugierig.“ Nervös sei Cem nicht gewesen. „Man darf nicht vergessen, dass er auch ein normaler Mensch mit Interessen ist, nicht nur König“

Wüst und Willem-Alexander im Wasserschloss Wittringen

Auf der Fahrt in Richtung des nächsten Standortes reißt die graue Wolkendecke kurzzeitig auf. Vor dem Wasserschloss Wittringen in Gladbeck warten ein paar Schaulustige. Auch Maya ist schon aufgeregt. Sie sei totaler Royal-Fan und soll für den König kellnern. „Das ist heute eine totale Ehre!“, sagte die 19-Jährige. „Für den König zu kellnern ist was ganz Großes. Schade nur, dass Königin Maxima nicht da ist.“

Das Schloss voller Ritterrüstungen ist erneut ein Kontrast-Ambiente zum vorherigen Industrieflair im Chemiepark Marl. Im feudalen Steinbau spricht der niederländische König mit Vertretern von nordrhein-westfälischen Unternehmen. Aufgetischt wird ein Dreigängemenü mit Zander und Schokolanden-Dessert. An der langen Tafel wurde ein Standpult aufgebaut.

König: „Politik muss ihre Hausaufgaben machen“

Die Delegation schaut gespannt auf Hendrik Wüst, der in einer Rede dem niederländischen König für den Besuch dankt und die deutschen Klimaziele bis 2030 anspricht. „Wir können den Wasserstoff nicht alleine erzeugen und werden viel importieren müssen. Das geht nicht ohne die belgischen und niederländischen Häfen. Deshalb müssen wir Grenzübergängen denken. Wir werden das gemeinsam zum Erfolg bringen.“

Auch der König richtet seine Tischrede ebenso an den gegenübersitzenden Wüst. NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur sitzt rechts neben ihm. „Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Industriezeitalter“, so Willem-Alexander. „Das ist eine große Aufgabe, aber keine unlösbare.“ Ein gutes Beispiel sei der Duisburger Hafen. Doch es sei Eile geboten. „Wenn wir uns etwas nicht leisten können, sind es lange Diskussionen. Wir stehen am Anfang. Die Zeit drängt. Die Politik muss ihre Hausaufgaben machen.“

