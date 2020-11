Schlemmen und genießen: Im Achterhoek ist Wildsaison

Almen/Barchem/Borculo. Im Achterhoek geht’s wild her – auch auf den Tellern der Spezialitäten-Restaurants. Vor dem Corona-Lockdown waren wir zum Testen in der Region.

Das Wildessen hat im Achterhoek eine lange Tradition, für die die Region bei allen Niederländern bekannt ist. In dieser Saison, die noch bis Anfang Februar zelebriert wird, steht ein ganz besonderes Jubiläum an. Ein Ortsbesuch unserer Holland-Reporter.

Wenn Dirk Holtslag über Wild essen redet, gerät er schnell ins Schwärmen. Das merken wir sofort, denn für ihn geht es um weit mehr als den Verzehr saisonaler Spezialitäten. Vielmehr verbindet der Inhaber des Landhotels De Hoofdige Boer in Almen viele Erinnerungen und besondere Veranstaltungen damit. „Das Wildessen im Achterhoek haben wir 1980 als eines von vier Restaurants ins Leben gerufen“, blickt er zurück. Stolz fügt er hinzu: „Es ist die langlebigste Zusammenarbeit von Gastronomien in den ganzen Niederlanden.“ Seit mittlerweile 40 Jahren verwöhnen die Restaurants und Hotels ihre Gäste in der kalten Jahreszeit unter der Marke „Wild essen im Achterhoek“. 31 Teilnehmer gehören inzwischen zu dem Verbund.

Blick auf die Terrasse des Restaurants De Ollimölle in Borculo. Foto: maike schober / julian binn

Hotelier und Gastronom Dirk Holtslag möchte die Faszination Wildessen für seine Gäste greifbar machen. Ob durch Waldspaziergänge mit spannenden Hintergrundgeschichten zu den Tieren und anderen natürlichen Zutaten oder Besuchen bei einem Falkner, der alles rund um das Jagen mit Vögeln weiß. Abgerundet werden die Veranstaltungen beispielsweise mit speziellen Wildabenden im hoteleigenen Restaurant. Sein Küchenteam setzt bei den Gerichten voll auf regionale Zutaten. Das Fleisch stammt von Tieren, die in der weiten und üppigen Natur des Achterhoek und der benachbarten Veluwe gelebt haben. Als Beilage kredenzen sie Klassiker wie Kartoffeln, Bohnen und Rotkohl. „Gerne servieren wir aber auch Waldpilze, die aus der Umgebung stammen“, verrät uns Holtslag.

Gaumen- und Augenschmaus

Ein ähnliches Konzept verfolgt das Landgoedhotel Woodbroke in Barchem, dessen Brasserie Woods ebenfalls Wildspezialitäten auf seiner Speisekarte führt. Für Geschäftsführer Gerrit de Vries ist der Fokus auf lokale Lebensmittel sehr wichtig: „Wir möchten unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten und es passt nicht zu unserer Philosophie, viele Zutaten aus entfernten Ländern zu beziehen.“ Zudem biete die regionale Küche viele Köstlichkeiten, die er seinen Gästen wärmstens empfiehlt.

Eine Verkostung, die gleich zehn Gänge enthält, können Gäste des Hotel-Restaurants Avenarius in Ruurlo bestellen. Dann kommen sie etwa in den Genuss eines Hirsch-Carpaccios. Es wird mit einem mit Rosinen und Zimt verfeinerten Käse, Waldpilzen und etwas grünem Salat angerichtet. Dazu gibt’s Brot und Dip – aus unserer Sicht ist das nicht nur ein Gaumen-, sondern auch ein Augenschmaus. Genauso fotogen kommen die Wildgerichte daher, die Boet Berendsen in Borculo auf unsere Teller zaubert.

: Landgoedhotel Woodbroke in Barchem mit Brasserie Woods. Foto: maike schober / julian binn

Er kocht im Restaurant De Olliemölle, das in einer ehemaligen Mühle aus dem 18. Jahrhundert untergebracht ist. Von außen erkennen wir sofort, dass wir hier richtig sein müssen, denn die hölzernen Wasserräder drehen sich noch immer. Wir nehmen auf der Terrasse Platz, staunen über den Postkarten-Blick und kommen mit Berendsen ins Gespräch. Er möchte uns gern ein „wildes“ Überraschungs-Menü zusammenstellen.

Wildente, Fasanenbrust, Rehrücken

Wir nehmen das Angebot an und lassen uns über zwei Stunden lang allerlei Kleinigkeiten an den Tisch bringen – oft vom Koch persönlich, der ehrlich an unserer Meinung interessiert ist. Wildente, Fasanenbrust oder Rehrücken: Wir finden, dass die Gerichte wie kleine Kunstwerke aussehen und unglaublich lecker sind. Eine klare Empfehlung für alle, die einen außergewöhnlichen Restaurantabend erleben möchten. Mit vollem Bauch können Gäste danach eines der beiden Zimmer im ehemaligen Lager der Mühle beziehen. Von hier aus geht es am nächsten Morgen über eine kleine Brücke in das hübsche Zentrum des Ortes.

Die Wild-Gerichte im Restaurant De Olliemölle sehen aus wie kleine Kunstwerke. Foto: maike schober / julian binn

Natürlich darf beim perfekten Essen das passende Getränk nicht fehlen. Daher küren die Achterhoeker Restaurants zu jeder Wildsaison einen Wildwein. Diesmal schenken sie einen Carmunicci Rosso Piceno aus, der aus der Region Marken in Mittelitalien stammt. Übrigens wird auch im Achterhoek Wein angebaut, mittlerweile gibt es hier rund 20 Weingüter.

Alle Informationen rund um die teilnehmenden Restaurants, besondere Arrangements, die Tiere und das Jagen sowie die Region Achterhoek finden Wildliebhaber auf der Website www.wildessenachterhoek.de .

Inspiration für den nächsten Ausflug nach nebenan

Die Gastronomie hat es nicht leicht in diesem Winter – in den Niederlanden genauso wie in Deutschland. Auch wann Reisen wieder bedenkenlos möglich sein werden, ist schwer vorhersehbar. Doch eines ist klar: Pläne schmieden – und sei es erst für die nächste Wildsaison im Achterhoek – ist ausdrücklich erlaubt. Die Eindrücke unserer Holland-Reporter Maike Schober und Julian Binn sollen einen Beitrag dazu leisten. Weitere Anregungen für schöne Auszeiten in der Grenzregion finden sich auf www.achterhoekferien.de .