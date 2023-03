Sandra Schwart päppelt kranke Wildtiere auf

Am Niederrhein. Sandra Schwart kümmert sich in Moers-Kapellen um kranke und verletzte Wildtiere. Aktuell päppelt sich kleine Hasenbabys auf.

Sandra Schwart ist Heilpraktikerin für Physiotherapie. Zudem kümmert sie sich mit Herz und Seele um verwaiste und verletzte Wildtiere. Fast rund um die Uhr; und das seit vielen Jahren.

Auf dem eigenen, gut geschützten und 6000 Quadratmeter großen Grundstück in Moers-Kapellen betreibt sie die Wildtierhilfe NRW. Hier sagen sich Fuchs und Hase, Kaninchen und Marder, Enten, Gänse und Schwäne, Raben und Spechte etc. gute Nacht. Die 57-Jährige hat ein feines Händchen für die Pflege von Wildtieren. Dazu hat sie sich ein großes Fachwissen angeeignet und ein Netzwerk zu anderen Spezialisten und Tierärzten aufgebaut.

Jede Art und jedes Individuum muss individuell betreut werden. Häufig auch sehr intensiv und zeitaufwendig. Doch dabei ist Sandra Swart in ihrem Element. Die Wildtiere vertrauen ihr, weil sie bei der Fürsorge immer die Ruhe behält. Das überträgt sich bei den wilden Gesellen und Flattertieren.

Nasses Frühjahr schadet dem Hasennachwuchs

Manche Geschöpfe bauen sogar eine enge Beziehung zu ihrer Pflegemama auf. Da fällt es auch Sandra Schwart nicht immer leicht, eine gewisse emotionale Distanz zu wahren. Doch da ist sie Profi genug, weil sie ihre Schützlinge nach dem Aufpäppeln oder der Genesung natürlich wieder wild in die Natur entlassen will. Eine ausgereifte Fehlprägung auf Menschen kann für Wildtiere nämlich tödliche Folgen in freier Wildbahn haben.

Jetzt kann eigentlich nix mehr schief gehen… Foto: Peter Malzbender

Ein paar Wochen vor dem Aussetzen bekommen die tierischen Patienten nur noch Futter bereitgestellt, ohne dabei noch menschlichen Körperkontakt zu haben. Schon nach wenigen Tagen gewinnen die meisten dann ihre natürliche Wildheit wieder zurück.

Dieses Jahr haben Feldhasen schon sehr früh Junge zur Welt gebracht. Am Niederrhein bekommt die Häsin häufig bis zu drei; sehr selten auch mal bis zu fünf haarige Knäuel. Vom ersten Tag an kann der Nachwuchs die Augen öffnen. Die umsichtige Häsin setzt ihre Kleinen verstreut ab. Die drücken sich dann meisterhaft getarnt in eine Ackerfurche oder Bodenmulde. Nur in der Dunkelheit kommt die Häsin und säugt mit sehr fetter, nahrhafter Milch ihren Nachwuchs.

Somit sind in der Regel die natürlichen Fressfeinde wie Fuchs, Wildschwein und Greifvögel aus dem Rennen. Das Gedächtnis sowie der Geruchs- und Hörsinn sind bei den flinken Sprintern ausgezeichnet. Hasen tapsen also nicht im Dunkeln, finden zielgerichtet ihre in Feld und Flur verteilten Hasenkinder, die bewegungslos und mucksmäuschenstill in ihren Bodenverstecken liegen.

Sandra Schwart, Wildtierhilfe NRW. Foto: Peter Malzbender

Ist ein Frühjahr sehr feucht, sterben sehr viele Junghasen. Die, die überleben, werden gut vier Wochen vom Muttertier gesäugt. Danach gehen die Pflanzenfresser allein auf Futtersuche. Das Erkennen vieler Gefahrenquellen ist bei ihnen bereits genetisch veranlagt. Eine gesunde Häsin bekommt nach einer Tragzeit von 42 Tagen ihre Jungen. Bis zu viermal im Jahr.

Streunende Hauskatzen und frei laufende Hunde sind oftmals der Junghasen Tod. Obwohl die kleinen Hasen die erste Zeit noch keinen Eigengeruch von sich geben, werden sie von unseren geliebten Vierbeinern zufällig entdeckt.

Bitte nicht anfassen! Wer Junghasen regungslos in einem Erdversteck liegen sieht, braucht sich keine Sorgen zu machen. Und sollte die Tiere auf keinen Fall anfassen. Die Häsin kümmert sich. Telefon der Wildtierhilfe NRW: 0 172-4 39 86 51. - Verletzte Greifvögel, Falken oder Eulen: NABU-Auffangstation Frau Sperlbaum: 0172 - 95 53167

Sandra Schwart hat dieses Jahr schon fünf Junghasen bekommen, die in ihrer misslichen Lage noch rechtzeitig von Tierfreunden am unteren Niederrhein befreit werden konnten. Meist sind die kleinen Langohren erst ganz wenige Tage alt. Die Neuankömmlinge werden bei der Tierpflege-Expertin erst einmal separat einquartiert. Ist alles Okay, können sie schon am zweiten Tag zu den anderen Junghasen gesetzt werden.

Alle vier Stunden muss gefüttert werden – auch nachts

Dann beginnt der Futtermarathon. Alle vier Stunden, auch nachts, wird ein Mix aus Katzenmilch mit aufgekochtem Fencheltee handwarm über eine Futterspritze eingeträufelt – anschließend zu jeder Mahlzeit 0,1 bis 0,3 Milliliter Kräuteröl eingeflößt. Und dann werden die flauschigen Bäuche ausgiebig zur besseren Verdauung massiert. Kränkelt ein Häschen nach wenigen Tagen, wird wieder mit sehr viel Kenntnis und Fingerspitzengefühl ein minimal dosiertes Antibiotika aus der Kinderheilkunde verabreicht. Das wirkt besonders gut gegen Kokzidien. Und hilft den Junghasen meistens wieder auf die Sprünge. Die Station in Moers-Kapellen ist mit der NABU-Kreisgruppe Wesel verbunden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein