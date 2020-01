Kerpen. Steine und Molotowcocktails flogen: Vermummte haben am Donnerstag am Hambacher Forst RWE-Personal angegriffen. Zwei Personen wurden verletzt.

RWE-Personal am Hambacher Forst von Vermummten angegriffen

Militante Kohlegegner haben deutlich gemacht, was sie von der Vereinbarung zum Kohleausstieg nebst ausdrücklichem Erhalt des Hambacher Forstes halten: nichts. An dem besetzten Waldstück wurden RWE-Mitarbeiter und ihr Camp am Donnerstagabend (16. Januar 2020) von Unbekannten mit Steinen und Molotowcocktails beworfen, offenbar gab es auch Zwillenbeschuss.

Zwei Mitarbeiter wurden den Angaben verletzt, nicht gravierend; einer wurde aber vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. „Die Person war von einem Stein im Gesicht getroffen worden“, berichtete eine Sprecherin der zuständigen Polizei Aachen auf Nachfrage der Redaktion. Die Polizei stellte zwei noch intakte Brandsätze sicher. Fotos des RWE-Werkschutzes zeigen zudem eine größere Zwille.

Aufforderungen an Besetzer, den Wald zu verlassen

RWE-Mitarbeiter hatten am Donnerstag gegen 22 Uhr beobachtet, wie Vermummte auf einer alten Straße

Am Morgen danach: die niedergebrannte Barrikade auf der Zufahrtstraße zur ehemaligen L276 am Hambacher Forst. Foto: RWE POWER / Handout

eine Barrikade errichtet und angezündet hatten. Wenig später waren die Mitarbeiter den Angaben zufolge aus einer Gruppe von acht bis zehn Personen heraus angegriffen worden und hatten die Polizei alarmiert. Die Beamten ermitteln u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nach der Vereinbarung zum Kohleausstieg haben u. a. SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty und RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz die Besetzer des Hambacher Forstes aufgefordert, das Waldstück zu verlassen. „Wir erhalten den Hambacher Forst auf Dauer“, stellte auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) klar. Auf Twitter halten Waldbesetzer und Klimaaktivisten RWE aber vor, dem Wald mit dem Tagebaubagger bereits zu nahe gekommen zu sein. Der Vereinbarung traue man nicht.

Schon weitere Polizeieinsätze im Neuen Jahr

Der Vorfall am Hambacher Forst am Donnerstagabend ist nicht der einzige im neuen Jahr, der die Polizei beschäftigt. Bereits eine Woche zuvor wurden RWE-Sicherheitskräfte beworfen und ein Feuer entzündet. Zudem habe es eine Sachbeschädigung gegeben, berichtete die Sprecherin der Polizei Aachen.