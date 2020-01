Archäologen finden in Hambach russisches Spionagefunkgerät

Das Fundstück ist bemerkenswert gut erhalten, nicht mal eingerostet und wenn man der Aufschrift auf der Batterie glauben darf, hält sie noch für mehr als 20 Jahre: Im Wald bei Hambach stießen die Archäologen des Rheinlands im vergangenen Jahr auf den wohl ungewöhnlichsten Fund: Ein Funkgerät russischer Bauart, 1987 hergestellt, eigens mit englischer Aufschrift, damit nicht kyrillische Buchstaben sofort Argwohn wecken, dann aber wasserdicht verpackt und im Wald frostsicher vergraben – so lange der Kalte Krieg eben währt.

Die Experten vermuten: Ein Spion der NVA, der Stasi oder des russischen Armeegeheimdienstes hat das Gerät versteckt – für den Fall, dass sein normales Funkgerät defekt war. Mit der Ausrüstung hätte er (oder sie?) immerhin rund 1200 Kilometer in den Osten melden können, was er so entdeckt hat. Tut sich was auf dem Fliegerhorst Nörvenich, wo damals Kernwaffen gelagert waren? Ging es um Sabotagehinweise, die nahen Braunkohlemeiler betreffend? Oder war die Kernforschungsanlage Jülich das Spionageziel?





„Archäologie lebt von den Geschichten, die die Fundstücke erzählen können“, weiß Erich Claßen, Leiter des Amtes für Bodendenkmalpflege in Bonn, das einmal im Jahr präsentiert, was die Archäologen aus dem Boden geholt haben. Und die haben alle Hände voll zu tun: In NRW wird kräftig gebaut – und der Boden steckt eben voller Geschichte und Geschichten.

Unter dem Domhotel war der römische Hund begraben

So war unter dem Domhotel in Köln im wahrsten Sinne der Hund begraben: Vorgängerbauten zur Römerzeit an gleicher Stelle waren wohl abgebrannt und in Schutt und Asche fanden sich auch Skelettreste eines mittelgroßen Mischlings. Dirk Schmitz von der Kölner Bodendenkmalpflege weiß: „In der Römerzeit gab es viele bereits viele Hunde. Sowohl als Wach- und Hütehund wie auch als Schoßhunde, die sogar bestattet wurden. Und es gibt Hunde mit zusammengewachsenen Schädelverletzungen.“ Streuner halt, die schon mal mit Steinwürfen oder Knüppeln konfrontiert waren – das Hundeleben zur Römerzeit war nicht so leicht.

Nur ein paar Kilometer weiter fördert der Bau der neuen Nord-Süd-Stadtbahn derzeit Überreste der alten Limesstraße zu Tage. „Unter der heutigen Bundesstraße finden sich extrem verdichtet zahlreiche Spuren von Schotter und Gestein“, so Professor Marcus Trier. Die Bonner Straße in Köln – sie darf sich also rühmen, Verkehrsweg mit mehr als 2000-jähriger Geschichte zu sein.

Mindestens eine Kriminalgeschichte verbirgt sich hinter diesen Lanzenspitzen aus der Zeit des Übergangs von der Bronze- zur Eisenzeit. Foto: Jürgen Vogel/LandesMuseum Bonn / LVR

Leichter als in Köln kommt man in Xanten an die römische Geschichte heran: Die einstige römische Siedlung wurde nicht überbaut und so kann dort bis heute recht unproblematisch vieles geborgen werden. Über 90 kleine weibliche Götterfiguren, zum Beispiel Darstellungen der Venus, fanden die Bauarbeiter, als es darum ging, im Archäologischen Park einen behindertengerechten Zugang zum Hafenbecken anzulegen.

Lauter kleine Venusgöttinnen aus Xanten

„Solche Funde sind extrem wichtig, weil sie uns sehr viel über die Religiosität im Alltag verraten“, sagt Ingo Martell vom LVR-Museum in Xanten, der auf der Ausstellung auch sehr seltene Miniatur-Amphoren präsentieren konnte, von der es nur ein halbes Dutzend gibt bislang. „Vielleicht war das Kinderspielzeug, vielleicht wurden darin aber auch Parfüme, Öle oder Medikamente aufbewahrt“, erwägt Martell.

Anonymer Hobbyarchäologe entdeckte einen Berg von 132 Lanzenspitzen

Noch ein wenig weiter zurück in die Zeit führt ein in zweifacher Hinsicht spektakulärer Fund aus Voerde-Spellen, den der LVR jetzt zu seinem „Fund des Monats Februar 2020“ erkoren hat. Ein Hobbyarchäologe hatte dort eine Berg von 132 Lanzenspitzen entdeckt, zusammen rund 5,5 Kilo schwer und in der Spätbronzezeit oder der Früheisenzeit geschmiedet. Die angeschmolzenen Spitzen lassen darauf schließen, dass die Werkstatt eines Schmieds abbrannte – das kostbare Metall barg anschließend. Warum es dann vergraben wurde, ist unklar.

So attraktiv soll die Ratinger Seekuh vor 28 Millionen Jahren ausgesehen haben, die Knochen in der Ausstellung sind etwas weniger … wuchtig. Foto: Rekonstruktion: Denise Seimet/LVR

Gefunden hat die Spitzen übrigens ein Laie. Immerhin hat der anonyme Sondengänger seinen Fund der Öffentlichkeit vermacht, der Fundort jedoch, der weitere wichtige Details hätte liefern können, wurde zerstört. Kein Einzelfall, wie Erich Claßen vom LVR erklärt.

Immerhin ist es dem Amt für Bodendenkmalpflege gelungen, sich die Sammelfreude der Laien zunutze zu machen. Mittlerweile sind rund 350 Sondengänger mit offizieller Erlaubnis des LVR unterwegs und melden ihre Funde – damit es auch im nächsten Jahr wieder eine gut gefüllte Ausstellung gibt.

Bis zum 29. März wird sie im LVR-Landesmuseum Bonn gezeigt (di-so 11 bis 18 Uhr, samstags erst ab 13 Uhr, nicht an Weiberfastnacht, Eintritt: 8 Euro). Zu den Schaustücken dort gehören auch die Knochen der rund 28 Millionen Jahre alten Seekuh, die bei Ratingen gefunden wurden.