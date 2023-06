Rotterdam: Neuer Hingucker am Hauptbahnhof

Rotterdam. Auf dem Platz vor Rotterdam Centraal, dem Hauptbahnhof der zweitgrößten Stadt der Niederlande,m gibt es einen neuen Hingucker.

„Moments Contained“, eine neue, zwölf Fuß hohe, öffentliche Skulptur des britischen Künstlers Thomas J Price, ist auf dem Platz vor dem Rotterdamer Hauptbahnhof enthüllt worden. Die Skulptur wird von der Droom en Daad Foundation finanziert.

Wim Pijbes, Direktor der Droom en Daad Foundation, sagte: „Dieses neue Werk von Thomas J Price sieht aus, als wäre es für Rotterdam gemacht: jung, urban, beständig, neugierig und aufgeschlossen.“ Es ist eine wunderbare Ergänzung zur Sammlung öffentlicher Skulpturen der Stadt, die Werke von Künstlern wie Rodin, Calder, Picasso, Moore, Oldenburg, Gavin Turk und Paul McCarthy umfasst.“

Frau in lässiger Sportkleidung

Die monumentale Bronzeskulptur knüpft an eine langjährige klassische Tradition großer Bronzestatuen im öffentlichen Raum an. Gleichzeitig ist „Moments Contained“ weder heroisch noch historisch. Die Skulptur hat keinen Sockel. Sie steht, wie wir alle, auf Bodenhöhe. Mit dieser Arbeit reagiert Price auf eine lange Geschichte der Verherrlichung von Einzelpersonen oder Ideologien durch Skulpturen. Indem Price eine fiktive Frau in lässiger Sportkleidung zelebriert, stellt er die Marginalisierung derjenigen in Frage, die traditionell nicht im öffentlichen Raum vertreten sind. Die Haltung und Haltung der Figur lässt sich leicht nachvollziehen und lenkt die Aufmerksamkeit auf die gemeinsamen Momente, die wir erleben, und auf das, was uns als Gesellschaft verbindet.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Thomas J Price kommentiert: „Moments Contained handelt von der Erfahrung, als ‚der Andere‘ abgetan zu werden, von der Stärke des Einzelnen trotz vorgefasster Einstellungen zu Status und Werten.“ Man kann die fiktive Frau als stoisch beschreiben, für mich verkörpert sie jedoch Widerstandskraft, Selbstbewusstsein und Verletzlichkeit. Sie steht aufrecht, die Hände lässig in den Taschen. Ich hoffe, dass die Menschen in Rotterdam sich in dem Werk wiedererkennen und es sich in einem gemeinsamen öffentlichen Raum zu eigen machen, was einen Moment für tieferes Verständnis, Verbundenheit und Empathie bietet.“

Rotterdam ist bekannt für außergewöhnliche Kunst im Raum – wie hier am Dakpark. Foto: Rotterdam Partners

Price wurde zuletzt für seine Skulptur „Warm Shores“ gefeiert, die an die Beiträge der Windrush-Generation in Großbritannien erinnert und anlässlich des Jahrestages der Ankunft der MV Empire Windrush im Hafen von Tilbury in der Nähe von London im Jahr 1948 enthüllt wurde. Lebensfiguren wurden aus zusammengesetzten 3D-Fotoscans von Anwohnern der Windrush-Generation erstellt und sind dauerhaft vor dem Hackney Town Hall in London zu sehen.

Ausstellung in London

Am 22. Juli wird im V&A in London eine Einzelausstellung des Künstlers eröffnet. In der kostenlosen Ausstellung wird das Werk des Künstlers im Dialog mit Objekten aus der historischen Sammlung des V&A gezeigt, wobei im gesamten Museum neue und aktuelle Werke des Künstlers installiert werden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein