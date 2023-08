Rotterdam: Acht Tonnen Kokain in Bananencontainer entdeckt

Rotterdam. In Rotterdam haben Beamte die bislang größte Menge an Kokain in der Geschichte des Landes sichergestellt – in einem Bananencontainer aus Ecuador.

Rekord-Drogenfund im Nachbarland: Die Behörden in den Niederlanden haben nach eigenen Angaben die bislang größte Menge an Kokain in der Geschichte des Landes beschlagnahmt.

Im Hafen von Rotterdam wurden im Juli mehr als acht Tonnen Kokain sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Das Rauschgift im geschätzten Straßen-Verkaufswert von 600 Millionen Euro war demnach in einem Bananencontainer aus Ecuador versteckt.

Der Container war laut den Ermittlern über Panama nach Rotterdam gelangt. Insgesamt seien zwischen Paletten mit Bananen 8064 Pakete mit je einem Kilogramm Kokain entdeckt worden. Drogen werden häufig in Obsttransporten geschmuggelt.

Neben Belgien und Spanien gehören die Niederlande zu den größten Umschlagplätzen für den Kokain-Schmuggel aus Südamerika. Im April hatten Drogenfahnder in der Dominikanischen Republik in einer für Rotterdam bestimmten Bananen-Ladung aus Ecuador mehr als zwei Tonnen Kokain gefunden. (AFP)

