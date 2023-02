Roman über Liebe und Intrigen auf hoher See

Am Niederrhein. Zwei Paare haben sich zu einem Segeltörn in den schwedischen Schären verabredet. Was sich nach launigem Urlaub anhört, wird zu einer Nervenprobe.

Mit „Unter Wasser Nacht“ schaffte sie es auf die Bestsellerliste, nun soll der Nachfolger möglichst an diesen Erfolg anknüpfen. „In blaukalter Tiefe“ heißt der zweite Roman von Kristina Hauff und spielt, wie es der Titel des Buchs vermuten lässt, im und mit dem nassen Element.

Zwei Paare haben sich zu einem Segeltörn in den schwedischen Schären verabredet. Was sich zunächst nach einem launigen Urlaub anhört, wird schnell zur Nervenprobe zwischen den Bootsinsassen. Andreas hat den Ausflug organisiert, auch um in der etwas kriselnde Ehe mit Caroline vielleicht neuen Schwung zu bringen.

Mit dabei sind Tanja und Daniel, Letzterer ist in Andreas’ Kanzlei als Rechtsanwalt angestellt. Die Stimmung an Bord kippt, als Andreas gegenüber Tanja die Flötentöne anschlägt – und Daniel sich auf die Lippen beißt, weil er darauf hofft, dass Andreas ihn zum Partner in der Kanzlei macht. Derweil findet Caroline Bootsmann Eric ziemlich attraktiv… Als das Schiff kurz vor der Rückkehr in den vermeintlich sicheren Hafen in Seenot gerät, bahnt sich eine Katastrophe an.

Kristina Hauff erzählt dieses Spiel um Liebe, Freundschaft und Macht als fesselndes Kammerspiel mit psychologischem Tiefgang. Die Autorin heißt eigentlich Susanne Kliem und kommt vom Niederrhein, längst aber lebt sie mit ihrer Familie in Berlin. Unter ihrem richtigen Namen hat die segelbegeisterte Schriftstellerin bereits mehrere ebenfalls erfolgreiche Kriminalromane veröffentlicht.

Verlosung

Drei Exemplare von „In blaukalter Tiefe“ sind hier zu gewinnen.

