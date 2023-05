Rijksmuseum Amsterdam: Letzte Karten für „Vermeer“ verlost

Amsterdam. Das Amsterdamer Rijksmuseum verlost die allerletzten Tickets für seine große Vermeer-Ausstellung. Die Karten waren zunächst ausverkauft gewesen.

Das Amsterdamer Rijksmuseum wird die allerletzten Tickets für die bisher größte Vermeer-Ausstellung verlosen. 2600 Karten würden zusätzlich vergeben, teilte das Rijksmuseum am Mittwoch mit. Sie gelten für das letzte Wochenende der Ausstellung am Freitag und Samstag, 2./ 3. Juni. Die Ausstellung ist dann ausnahmsweise bis zwei Uhr nachts geöffnet.

Interessierte können sich bis zum Freitag (12. Mai), 17 Uhr, auf der Homepage des Museums im Nachbarland von NRW anmelden. Die Auslosung geschieht dann mit Hilfe eines Computers unter Aufsicht eines Notars.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

In dem Museum sind 28 der noch etwa 37 existierenden Gemälde des holländischen Meisters Johannes Vermeer (1632-1675) zu sehen. Noch nie zuvor wurden so viele Vermeer-Gemälde gleichzeitig ausgestellt. Die Ausstellung mit Werken des Malers aus Delft war am 10. Februar eröffnet worden und endet am 4. Juni um 18 Uhr.

Kurz nach der Eröffnung waren bereits alle 450.0000 Tickets verkauft worden. Das Museum erweiterte daraufhin die Öffnungszeiten, doch auch die neuen Karten waren schnell vergriffen. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein