Rezepte für die Festtagstafel. Einfach lecker !!!

Hmm, Wurzelbrühe mit Suppenstrudel und Co. ….

Tolle Rezepte für die weihnachtliche Festtagstafel – das Weihnachtsküche-Heft der LandIddee hat viele Tipps parat. Zwei Rezepte verraten wir hier.

D

ie Feiertage rücken immer näher, und wie jedes Jahr steht die Frage im Raum: Was soll auf die Festtagstafel? Die neue Ausgabe der LandIDEE Küchenreihe gibt mit über 100 Rezepten sicher die passende Antwort auf diese Frage: Mit feinen Vorspeisen wie cremigen Suppen, winterlichen Salaten oder Häppchen gelingt der Start ins Menü. Für den Höhepunkt können neben klassischen Braten, Rouladen oder Kurzgebratenem auch leichte Fischgerichte oder vegetarische Kreationen wie Strudel oder Pasta sorgen.

Verlosung Das Heft dazu: LandIDEE „WeihnachtsKÜCHE“, Rezept-Reihe Nr. 58, Verlag FUNKE Lifestyle GmbH, Preis: 5,50 Euro. 114 Rezepte für raffinierte Vorspeisen, Braten, vegetarische Gerichte & süße Desserts. Erhältlich im Zeitschriftenhandel, telefonisch 0211 542 545 88 oder per Mail an heftbestellung@funkemedien.de Wir verlosen 10 Hefte. Mail an niederrhein@nrz.de – Stichwort: Weihnachtsküche. Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel läuft bis Samstag, 3. Dezember.

Etwas Süßes zum Abschluss darf nicht fehlen: Zimtparfait, adventliches Tiramisu oder ein festlicher Flan verzücken die Gaumen der Gäste. Außerdem gibt es im Heft viele Tipps zur Erstellung eines Menüs, zur Tischdekoration und zur passenden Getränkebegleitung – für ein gelungenes, entspanntes und geschmackvolles Weihnachtsfest.

Wir haben für Sie schon einmal hinein gelünkert in das festliche Heft und eine Vorspeise und eine Nachspeise herausgesucht. Hier die Rezepte:

Wurzelbrühe mit Suppenstrudel, Lauchstroh und

Weihnachtsgemüse

Zutaten für 4 Portionen:

Für den Suppenstrudel:

125 g Mehl, Salz, 2 EL Öl, 60 ml lauwarmes Wasser, Öl zum Bestreichen, 150 g Lauch, 1 TL Butter, 2 EL Milch, 1 TL Öl, 100 g Frischkäse, 1 Ei, 2 EL Semmelbrösel, 1 Prise geriebene Muskatnuss, Salz, Pfeffer.

Für die Wurzelbrühe:

1 kleine Petersilienwurzel, 250 g Karotten, 1 Knollensellerie, 1 Zwiebel, das untere Drittel einer Lauchstange, zwei Stängel Liebstöckel, 1 EL Pflanzenöl, 1 TL Kräutersalz, Pfeffer

Für das Lauchstroh:

die oberen zwei Drittel der Lauchstange, 3 EL Pflanzenöl

Die Zubereitung:

Strudel:

Mehl, Salz, Öl und Wasser zum Teig kneten, auf einen eingeölten Teller legen, mit einem anderen Teller bedecken und circa 30 Minuten ruhen lassen. Lauch putzen, in Ringe schneiden, in Butter andünsten. Abkühlen lassen.

Petersilienwurzel, Karotten, Sellerie, Zwiebel putzen und schälen. Zwei dicke Scheiben Karotten und zwei dicke Scheiben Sellerie zurückbehalten, das restliche Gemüse in grobe Würfel schneiden. Das untere Drittel einer Lauchstange putzen und klein schneiden. Liebstöckel waschen und hacken.

Das Öl in einem hohen Topf erhitzen, Gemüse in heißem Öl Farbe annehmen lassen, mit 1,5 l Wasser aufgießen. Kräutersalz und Liebstöckel zugeben. Aufkochen lassen und circa 20 Minuten köcheln lassen, dann die Karotten und Selleriescheiben einlegen und weitere zehn Minuten köcheln lassen.

Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Teig ausrollen, auf einem Küchentuch ausziehen und mit der Mischung aus Milch und Öl bestreichen. Den gedünsteten Lauch mit Frischkäse, Ei, Bröseln und Gewürzen mischen. Die Masse auf dem ersten Drittel des Teigs verteilen.

Den Strudel fest aufrollen, die Enden einklappen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und 20 Minuten backen.

Brühe abseihen, Karotten und Selleriescheiben entnehmen, Karotten halbieren. Mit Plätzchenförmchen aus Karotten und Sellerie Motive ausstechen.

Lauchgrün in sehr dünne Streifen schneiden, im heißen Fett drei Minuten ausbacken. Strudel in Scheiben schneiden, die Brühe erhitzen, pfeffern, in Suppenteller füllen, mit Weihnachtsgemüse, Suppenstrudel und Lauchstroh garnieren.

Zubereitungszeit: 30 Minuten Garzeit: circa 40 Minuten, Backzeit: circa 20 Minuten.

Orangen-Parfait mit weihnachtlichem Gewürzsirup

Zutaten für 4 Portionen:

5 unbehandelte Orangen, 1 Vanilleschote, 400 g Sahne, 4 Eigelb, 190 g Zucker, 1 EL Orangenmarmelade, 2 Sternanis, 1 Zimtstange, 35 g Kürbiskerne.

Die Zubereitung:

Von zwei Orangen die Schale fein abreiben und den Saft auspressen (circa 160 ml). Das ausgeschabte Vanillemark in 200 g Sahne sanft erhitzen. Die Eigelbe mit 80 g Zucker über einem heißen Wasserbad kräftig aufschlagen, dann die heiße Sahne einrühren. Unter Rühren den Orangenabrieb und -saft zugeben, im Eiswasserbad kalt schlagen.

Die restliche Sahne steif schlagen, unter die erkaltete Orangencreme heben und in vier Silikon-Förmchen à 100 ml füllen. Mit Klarsichtfolie abdecken und mindestens 24 Stunden in den Gefrierschrank stellen.

Für den Gewürzsirup eine Orange mitsamt der weißen Innenhaut schälen und mit einem scharfen Messer Orangenfilets schneiden, wegstellen. Restliche Orangen auspressen, 50 g Zucker bei geringer Hitze im Topf schmelzen lassen, Saft und Gewürze dazugeben. Köcheln lassen, bis der Zucker sich auflöst, abkühlen lassen. Orangenfilets dazugeben.

Für den Knusper:

60 g Zucker mit 4 EL Wasser in einem Pfännchen goldbraun karamellisieren, Kürbiskerne unterrühren, kurz mitrösten. Auf ein Backpapier streichen und auskühlen lassen. Dann die Masse vom Backpapier abziehen, grob gebrochen in einen Gefrierbeutel geben, ein Küchentuch darüberlegen und in kleinere Stücke klopfen.

Kurz vor dem Servieren das Orangen-Parfait aus den Förmchen stülpen, mit Gewürzsirup, Orangenfilets und Kürbiskernknusper garnieren. Zubereitungszeit: 30 Minuten, Kochzeit: 10 Minuten, Kühlzeit: 24 Stunden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein