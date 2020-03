Kevelaer. Was tun, wenn Gäste nicht mehr kommen können? Das Restaurant „Zum Einhorn“ in Kevelaer hat eine Idee – und richtet spontan ein Fensterverkauf ein

So etwas hat das „Einhorn” in seiner 110-jährigen Geschichte auch noch nicht erlebt. Es lernt fliegen!

Ursula Grootens lächelt – ein bisschen so zwischen Zuversicht, Galgenhumor und unternehmerischer Kreativität. „Wir haben uns mit der ganzen Familie am Sonntag zusammengesetzt und überlegt, was können wir tun, wie gehen wir mit der Corona-Krise um?” Der Familienrat hat einstimmig beschlossen: Das Restaurant „Zum Einhorn” muss neue Wege gehen und Ungewohntes ausprobieren.

Schweineschnitzel mit Schmörkes

Gestern Abend war Premiere: Schweineschnitzel mit Schmörkes, hausgemachte Käsespätzle und der beliebte Einhorn-Burger mit Bacon und Dip gingen auf die Reise: Das traditionelle Gasthaus vor den Toren der Stadt Kevelaer hat spontan einen Lieferservice mit „Drive-in“ eingerichtet – ganz kontaktlos.

Ursula Grootens. Führt den Familienbetrieb „Zum Einhorn“ in Kevelaer nun in dritter Generation. Foto: Marc Albers / Albers, Marc

Seltsame Zeiten fordern ungewöhnliche Aktionen. „Wenn die Gäste nicht mehr zu uns kommen können, gehen wir zu den Gästen“, sagt Ursula Grootens, seit mehr als 20 Jahren und in dritter Generation Chefin im Traditions-Gasthaus.

Der Festsaalbleibt leer

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie trifft die Gastronomie allerorten schon jetzt hart. Restaurants dürfen nur noch zu eingeschränkten Zeiten geöffnet haben – und wer weiß, wie lange überhaupt noch Gäste kommen.

„Unser Festsaal mit Platz für hundert Leute ist normalerweise bis Ostern immer ausgebucht – oft mit bis zum fünf Gesellschaften am Wochenende. Jetzt kommen die Stornierungen fast stündlich bei uns an“, sagt Ursula Grootens.

„Es ist alles so unwirklich – aber wir werden das wuppen – allein schon, um unsere vier festangestellten Mitarbeiter über die Runden zu bringen.“ Kurzarbeit, ja, darüber muss wohl auch das „Einhorn-Team“ nachdenken.

Niederrhein Das „Einhorn“ hat Flügel – Die Restaurant-Idee Das „Einhorn“hat jetzt Flügel! Kontaktloser Lieferservice oder Leckeres von der Karte zum Abholen am „Schalter“ (Fenster): mittwochs bis sonntags, 18-21 Uhr, 0 28 32-7 82 05, www.gasthaus-scholten.de Restaurant „Zum Einhorn“, Twistedener Straße 285, Kevelaer. In „normalen“ Zeiten mit wundervollem Sonnenuntergangsblick von der Terrasse

Jetzt aber starten Familie Grootens und Team erst ‘mal durch. Ehemann Jörg, Inhaber eines Herrenmode-Geschäfts, füllt seine Zwangspause mit sinnvollem Geschirr abwaschen, zwei erwachsene Söhne übernehmen den Fahrdienst für das „Essen auf Rädern“, Koch Hans-Paul Rayers hat eine kleine Karte ausgetüftelt, die sich wöchentlich ändern wird.

Speisenkarte, Öffnungszeiten und mehr

Ursula Grootens steht nicht am Zapfhahn sondern am „Drive-in-Fenster“ oder am Telefon. Viele Stammkunden haben schon vor der Aufnahme des Lieferservices ihre Bestellung gemacht – wer lieber selbst abholt: Ins Restaurant hinein kommt niemand, aber eines der Fenster wurde zum „Abholschalter“ umfunktioniert. Serviert wird gern auf „richtigem Geschirr“ – das kann man beim nächsten Mal dann wieder abgeben.

Bezahlen funktioniert kontaktlos per PayPal – notfalls aber auch bar.

Das „Einhorn“-REZEPT:

Kalbsröllchen mit Wurzelgemüse und Spätzle

Die Zutaten:

– ca. 750 g Kalbsrücken,

– 2 Möhren, 2 Zwiebeln, 100 g Sellerie,

– 1 Stange Porree, 60 g Paniermehl,

– 3 Scheiben Kochschinken,

– ¼ l Weißwein, 100 ml Sahne,

– Spätzle als Beilage

Die Zubereitung:

Kalbsrücken in 12 Scheiben á 60 g schneiden. Möhren, Zwiebeln, Sellerie und Porree schälen, in kleine Würfel (Brunoise) schneiden. Alles in 100 g Butter in einer Pfanne anschwitzen, mit 60 g Paniermehl binden. Nach dem Abkühlen ein aufgeschlagenes Ei untermengen.

Die Kalbstranchen klopfen und mit einem Streifen gekochtem Schinken belegen. Die Gemüsefüllung (1 El) auf die Fleischscheibe legen, einrollen. Die Röllchen mit einem Holzspieß fixieren. Jetzt salzen und pfeffern und mehlieren.

In einer Pfanne von allen Seiten ca. vier Minuten anbraten bis eine goldbraune Farbe erreicht ist. Dann mit Weißwein ablöschen. Gargut abdecken und 20 Minuten bei 160°C (Umluft) im Ofen fortgaren. Dann können die Röllchen entnommen und angerichtet werden, die Soße kurz aufkochen lassen, mit Sahne verfeinern und ggf. mit Mondamin leicht binden. Die Soße über die Röllchen geben und mit Spätzle servieren!

Guten Appetit!