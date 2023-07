René Schwenk und das Platzhirsch-Festival in Duisburg

Duisburg. Ein Festival, das von Ehrenamtlichen organisiert wird – viel Arbeit für René Schwenk und sein Team beim Platzhirsch-Festival in Duisburg.

Früher performte René Schwenk selbst mit seiner Band auf der Bühne des Platzhirsch-Festivals. Heute kümmert sich der 37-Jährige darum, dass dort andere Bands und Acts stehen: Schwenk ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Organisator des Festivals. Zum 10-jährigen Jubiläum erzählt er, was sich verändert hat – und was sich gerne noch verändern sollte.

Du entscheidest zusammen mit dem Orga-Team, welche Acts und Gruppen angefragt werden. Wonach wählst du aus?

Durch das Konzept des Festivals haben wir die Möglichkeit, viele unbekanntere Bands und Projekte vorzustellen. Uns ist wichtig, dass die Kunstprojekte, Acts oder Workshops etwas Besonderes zeigen, etwas, das es zuvor so noch nicht in der Umgebung gegeben hat. Zum Beispiel Kunst, die über Grenzen hinaus geht, experimentelle und avantgardistische Dinge. So etwas zieht dann Leute von außerhalb an.

Auch junge Bands aus Duisburg sollen die Möglichkeit haben, mal vor großem Publikum zu spielen. Genauso wie Bands aus dem Ausland, die in Deutschland noch nicht so bekannt sind. Die spielen hier dann meistens in kleinen Clubs und freuen sich, mal auf einer Bühne mit mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern zu stehen. Dieses Jahr sind Bands aus Japan, Amerika und England dabei.

Diese Acts muss man erstmal finden. Wie viel Arbeit steckt hinter so einem Festival?

Ich kümmere mich mit einem Team um die Buchungen und um die Förderanträge. Das heißt, wir recherchieren viel und suchen die Bands und Projekte. Da gehen zig Anfragen raus, das geht immer schon im November los. Andere aus dem Team machen die Sponsoren- und Volunteersuche, Marktplanung oder kümmern sich um das Design und die Social-Media-Kanäle. Zusammen mit den Freiwilligen, die auch beim eigentlichen Festival aushelfen, werden noch Dekoartikel fürs Festival gebastelt.

Das klingt nach einem Vollzeit-Job. Und du bekommst kein Geld dafür. Wofür machst du es dann?

Jeder von uns hat noch einen anderen Job und Familie. Ich bin Grundschullehrer und gerade in der Coronazeit war es nicht einfach, beide Aufgaben zu stemmen. Wir haben aber alle dieselbe Intention. Auch wenn ich inzwischen in Mülheim wohne, bin ich im Herzen Duisburger. Seit ich 15 Jahre alt bin, organisiere ich in Duisburg Konzerte. Mir war und ist es wichtig, die Kulturszene in Duisburg am Laufen zu halten. Das ist die Hauptmotivation aller Beteiligten. Die Clubs in Duisburg sterben, es gibt immer weniger Konzertmöglichkeiten in der Stadt. Ich habe ja selbst in einer Band gespielt und weiß, wie schwer es ist, in Duisburg in der Kulturszene voranzukommen. Einen Platz für Kultur zu schaffen, dass war unsere Idee für das Festival.

Jubiläum Das zehnte Platzhirsch-Festival startet am Freitag, 25. August, am Dellplatz in Duisburg. Das Gelände ist barrierefrei. Wer Lust hat als Voluntier oder im Orga-Team ehrenamtlich zu helfen, kann sich bei den Veranstaltern melden.



Nicht allen Gästen ist allerdings klar, dass das Festival allein durch das Ehrenamt gestemmt wird. Das merkt man an den Ständen, wenn sich Menschen darüber beklagen, dass etwas mal länger dauert. Die wissen nicht, dass wir das nicht beruflich machen. Dieses Jahr sorgen wir für Schilder auf dem Gelände, die das noch einmal erklären.

Vom allerersten Festival 2013 bis zum zehnten dieses Jahr – was hat sich da verändert?

Vieles. Früher konnten die Gäste ihre Tickets kaufen und damit von Club zu Club ziehen oder Aktionen in den Kneipen besuchen. Das wäre heute nicht mehr leistbar, allein die Technik für mehrere Standorte wäre zu aufwendig. Heute sind es weniger Orte. Dafür ist das Festival, anders als früher, komplett kostenlos. Das war uns wichtig, damit auch Menschen, die es finanziell schwer haben, Kultur und Bildung genießen können. Denn wir bieten neben den Musik- und Kunstacts auch Workshops, zum Beispiel für Kinder und Jugendliche, an.

Ist schon einmal etwas gewaltig schiefgelaufen?

Eigentlich nicht, aber Regen ist immer ein großes Problem. Früher hatten wir auch keine überdachte Bühne, da musste schon einmal ein Konzert mit einer Band, die extra aus Frankreich angereist ist, ausfallen. Ansonsten sind es Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass die Wurst an den Ständen alle ist.

Was würdest du dir für das Festival in Zukunft wünschen?

Am meisten wünsche ich mir natürlich, dass wir uns finanziell keine Sorgen mehr machen müssen. Das beschert uns im Orga-Team immer wieder schlaflose Nächte. Wir wissen nie ganz genau, ob das Festival so, wie wir es planen, auch finanziell umgesetzt werden kann. Es steht im Prinzip immer auf der Kippe. Mehr Unterstützung, auch durch die Stadt und Sponsoren, das würde ich mir wünschen. Aber auch, dass sich die Kultur und vor allem die Soziokultur in Duisburg immer weiterentwickeln kann und hoffentlich irgendwann einer Großstadt würdig wird. Damit verbunden ist natürlich die Hoffnung, dass die Menschen weiterhin Interesse an kulturellen Angeboten haben, neben dem Netflix-Gucken auf der Couch. Wir suchen auch immer Menschen, die mit anpacken und uns im Orgateam oder als Freiwillige unterstützen.

