Rembrandts „Fahnenträger“ ist in Enschede zu sehen

Das Rijksmuseum Twenthe in Enschede. In 36 Sälen wartet die Kunst darauf, entdeckt zu werden, Modernes, Mittelalterliches, Berühmtes. U.a. Breitner, Breughel, Ruisdael, Jongkind und Monet. Und jetzt vier Wochen lang: Rembrandt

Enschede. Der alte Meister ist auf Tournee: Rembrandts „Der Fahnenträger“ reist durch die niederländischen Provinzen – und ist im Dezember in Enschede.

Es sind ganz schön aufregende Zeiten für die junge Kuratorin. Nelleke de Vries steht in diesem großen Raum, der eigentlich dem Mittelalter und seinen Meistern gewidmet ist. Ab Dezember ist alles anders. Dann gehört der ganze Raum nur noch einem einzigen Künstler und einem einzigen Werk. Und was für ein Werk!: „Der Fahnenträger“ von Rembrandt van Rijn, ein Selbstbildnis der großen Meisters, geschaffen 1636, Wert: 176 Millionen Euro. Vier Wochen lang ist das Meisterwerk im eher kleinen doch hochinteressanten Rijksmuseum Twenthe in Enschede nun zu sehen – hinter Glas – Besuchszeiten können mit Zeitkonten online gebucht werden.

Ein Meisterwerk auf Tournee

Kuratorin Nelleke de Vries (li.) und Ellen Engbers vom Museum. An der Wand hinter den beiden wird ab Dezember „Der Fahnenträger“ ausgestellt. Foto: wasch

Nelleke de Vries und ihre Kollegin Ellen Engbers haben derweil alle Hände voll zu tun. Die passenden Rahmenbedingungen schaffen, die Dauerausstellung in den Keller packen, damit der Raum einzig und allein ein Gemälde atmen kann.

Gekauft für 176 Million Euro

Der niederländische Staat hat im Januar 2022 – mit Unterstützung der Rembrandt-Vereinigung und des Rijksmuseums-Fonds – das Ölgemälde erworben, auf dem sich der Künstler als Fahnenträger im niederländischen Unabhängigkeitskrieg präsentiert. Die Aktion war in den Niederlanden nicht unumstritten, weil für den spektakulären Ankauf aus dem Privatbesitz der Bankiersfamilie Rothschild der Etat des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft aufgestockt werden musste.

Nun aber ist der „Fahnenträger“ in sein Heimatland zurückgekehrt – und geht auf Wanderschaft durch die zwölf Provinzen des Landes.

Rijksmuseum Twenthe in Enschede Rembrandts „Vaandeldrager“ ist vom 2. bis 31. Dezember im Rijksmuseum Twenthe in Enschede zu sehen. Tickets mit den dazugehörigen Zeitfenstern können online gebucht werden. Das Museum ist am 3. Dezember frei zugänglich. Auch hierfür muss ein Zeitfenster reserviert werden. Geöffnet sonst di-so, 10-17 Uhr; Tickets Museumsbesuch 15 Euro. Infos zur Sonderausstellung, Führungen etc:

Mail: info@rijksmuseumtwenthe.nl; Tel.: 0031-53 2012000

Anfahrt: Lasondersingel 129-131, 7514 BP Enschede

Vom 2. bis 31. Dezember zeigt das Rijksmuseum Twenthe in Enschede (Provinz Overijssel) das Werk, das die Fachwelt zu den absoluten Meisterwerken Rembrandts zählt. Rembrandt war 30 Jahre alt, als er sich selbst in der Rolle des Fahnenträgers malte – in historischer Kleidung. Fahnenträger hatten im 17. Jahrhundert einen gefährlichen Job innerhalb der Armee: In glänzender Kleidung begleiteten sie die Truppen auf dem Schlachtfeld und schwenkten die Fahne. Ein nicht unbedeutende Szene – schließlich kämpften die Niederlande im Achtzigjährigen Krieg gegen die spanische Herrschaft – und konnten 1648 ihre Unabhängigkeit feiern.

Nour-Eddine Jarram schuf eine Serie neuer Fahnenträger

Eintrittskarten gewinnen – Führung inklusive Exklusiv für unsere Leserinnen und Leser: Wir verlosen zehn mal zwei Tickets für den Besuch im Rijksmuseum Twenthe in Enschede, inkl. deutschsprachiger Führung zu Rembrandts „Fahnenträger“. Termin: Samstag, 17. Dezember, Treffpunkt an der Kasse, Beginn der Führung 11 Uhr. Nach der Führung gibt es im Museumscafé Kaffee/Tee und einen kleinen Imbiss. Teilnehmen: Mail an niederrhein@nrz.de, Stichwort Rembrandt. Die Anreise erfolgt individuell. Neben dem Haupteingang gibt es zwei Behindertenparkplätze; Parkhäuser in der Innenstadt, etwa 15 Minuten Fußweg bis zum Museum; oder parken am P&R Parkplatz am Zuiderval, dann kostenlos mit dem Bus in die Innenstadt. Tipps zum Parken hier

Der Fahnenträger, durchaus also ein politisches Signal, wurde für Rembrandt zum künstlerischen Durchbruch – sechs Jahre später entstand das prächtige Milizbild, das heute als „Die Nachtwache“ bekannt ist.

Ein Selbstbildnis, „Der Fahnenträger“ von Rembrandt, entstanden 1636. Foto: Frans Pegt / Rijksmuseum Enschede

Dank der Zusammenarbeit von zwölf Museen reist der „Fahnenträger“ nun also ein Jahr lang durch die Provinzen der Niederlande. „Auf diese Weise können viele Menschen dieses Meisterwerk sehen“, sagt Nelleke de Vries. „Rembrandt hat etwa 340 Gemälde geschaffen“, so Kollegin Ellen Engbers. „Ein Großteil befindet sich in ausländischen Museen und Privatsammlungen. In den Niederlanden selbst gibt es nur 44 Gemälde von ihm, 22 sind im Rijksmuseum Amsterdam zu sehen.“ Nach der Tournee wird „Der Fahnenträger“ dorthin auch zurückgehen und dauerhaft in der Ehrengalerie ausgestellt.

Niederländische Landschaften, islamische Schriftzeichen

Das Besondere in Enschede ist, das man den alten Meister mutig und ungewöhnlich mit einem jungen Künstler gemeinsam erleben kann: Nour-Eddine Jarram. Der ist in Marokko geboren und aufgewachsen, kam in den späten 1970er Jahren nach Enschede – und blieb. In seinen Gemälden verschmelzen islamische Schriftzeichen mit niederländischen Landschaften. Inspiriert von Rembrandt schuf Jarram nun eine überraschende Reihe neuer Fahnenträger – eine verblüffende Interpretation und ein ungewöhnlicher Blick auf islamische und niederländische (Bild)-Kultur.

