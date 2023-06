Reise: Das sind die UNESCO-Welterbestätten der Niederlande

Aus den Niederlanden. In den Niederlanden gibt es elf Welterbestätten der UNESCO. Was sie auszeichnet, wo sie liegen und welcher Standort im Herbst dazukommen könnte.

Schon mal in einer der elf offiziellen UNESCO-Welterbestätten im Nachbarland gewesen, zu denen Naturschutzgebiete, Bauwerke und Architektur zählen? Wahrscheinlich, denn auch der berühmte Grachtengürtel in Amsterdam oder die Windmühlen von Kinderdijk-Elshout zählen dazu.

Doch die Liste umfasst noch viele weitere, weniger bekannte UNESCO-Stätten, die eine Sommerreise wert sein können: den Niedergermanischen Limes, die niederländische Wasserschutzlinie, die Kolonien der Barmherzigkeit in Drenthe, die Van-Nelle-Fabrik in Rotterdam, das Wattenmeer, das Rietveld-Schröder-Haus in Utrecht, den Beemster-Polder, das Dampfpumpwerk Woudagemaal in Friesland, das Naturschutzgebiet Schokland sowie der Noordoostpolder in der Provinz Flevoland.

Das zwölfte Welterbe liegt sogar außerhalb des europäischen Festlandes: Das historische Stadtzentrum von Willemstad befindet sich auf der karibischen Insel Curaçao, ein autonomes Land innerhalb des Königreiches und ehemalige niederländische Kolonie.

Nun könnte die Liste im Herbst noch länger werden: Dann entscheidet die UNESCO darüber, ob die Niederlande eine neue Welterbestätte bekommen, nämlich das Eise-Eisinga-Planetarium. Das liegt in der friesischen Stadt Franeker und wurde von 1774 bis 1781 durch Eise Eisinga erbaut.

Neues UNESCO-Welterbe in Friesland?

Der Handwerker verdiente sein Einkommen als Wollkämmerer, war gleichzeitig Hobby-Astronom und Mathematiker. Als 1774 in den Niederlanden eine Massenpanik ausbrach und die Menschen sich vor kosmischen Kollisionen von Planeten fürchteten, wollte Eisinga dem gegenwirken und baute das Planetarium. Es ist das älteste, heute noch funktionierende auf der Welt.

Im September soll entschieden werden, ob das Planetarium die nächste UNESCO-Welterbestätte in den Niederlanden wird. Bis dahin lockt vielleicht die ein oder andere Tour zu den bereits bestehenden Welterbestätten. Die Ferien haben schließlich begonnen. (mh)

