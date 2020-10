Regionale Kernenergie: Erste Kürbiskern-Ernte am Niederrhein

Uedem. Nicht radioaktiv, sondern lecker – drei Landwirte produzieren Kürbiskerne und wollen mit ihren Produkten in Zukunft den Niederrhein erobern.

Eine Pyramide aus Kürbissen steht auf dem Acker an der Kreuzung zum Bauernmarkt Lindchen. Das leuchtende Orange der runden Feldfrüchte verbreitet herbstliche Stimmung. Schön. Direkt daneben bleibt von den Kürbissen nichts weiter als matschiges Fruchtfleisch. Eine Erntemaschine fährt Reihen von Kürbissen ab, spießt die runden Früchte auf. Sie verschwinden in einem laut tosenden Metallmoloch, der an seiner Rückseite die traurigen Überreste der Kürbisse auf den Acker spuckt. Verschwendung, mag man da denken – aber weit gefehlt. Denn bei den Feldfrüchten geht es nicht um ihr Fleisch, sondern um ihre inneren Werte – die Kerne.

Denn genau die wollen Robert Matthaiwe, Bernd Hesseling und Lukas Hinckers anbauen, ernten und

Bernd Hesseling hat die Hände voll mit den frisch geernteten Kürbiskernen, die er in seinem Bauernmarkt Lindchen verkauft. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

verkaufen. RBL heißt das Unternehmen, das sie dazu gegründet haben. Eine Zusammensetzung aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen. Zugleich aber auch eine Abkürzung für den Slogan ihres Produktes: „Regional. Besonders. Lecker.“ Die ersten beiden Worte könnte man schon als eine Aussage nehmen. Denn dass die Kürbiskerne von einem niederrheinischen Acker kommen, ist schon an sich etwas Besonderes. „Es gibt in ganz Deutschland nur wenige Betriebe, die Kürbiskerne produzieren“, erklärt Junglandwirt Robert Matthaiwe (31) aus Xanten. Gemeinsam mit Lukas Hinckers (29) aus Uedem, ebenfalls Landwirt, ist er auf die Idee für die Kürbiskern-Produktion auf den niederrheinischen Ackerflächen gekommen.

„Wir sind noch relativ jung und wollten etwas machen, wo wir uns noch etablieren können“, sagt Lukas Hinckers. Da kommt ein Produkt, was es in der Region noch nicht gibt, natürlich gerade recht. Der zweite Grund für die Innovation auf dem Acker: die Betriebsabläufe. Denn die Kern-Ernte lässt sich, im Gegensatz zum Einsammeln von Speisekürbissen, maschinell abwickeln. „Wir haben einen kleinen Familienbetrieb ohne Personal. Da fehlt die Arbeitskraft, um bei Speisekürbissen weiter zu wachsen“, so Robert Matthaiwe.

Bildungsreise nach Österreich

Das Knowhow für ihre Unternehmung importierten die beiden Landwirte aus Österreich. Denn die Steiermark, Heimat von Arnold Schwarzenegger und das „Grüne Herz“ der Alpenrepublik, ist das Kernland des europäischen Kürbiskern-Anbaus. 7000 Hektar Ackerland stehen dort für die Produktion zur Verfügung. „Wir waren mehrmals dort, um uns uns über die Ernte und Verarbeitung zu informieren“, erzählt Lukas Hinckers. Der Anbau sei kein Problem gewesen, der Rest allerdings eine neue Herausforderung. „Das ist alles Pionierarbeit.“ Denn die Kürbisse müssen geerntet, die Kerne entfernt und dann noch gereinigt und getrocknet werden, bevor man sie verkaufen kann.

Landwirt Robert Matthaiwe zeigt in einem aufgeschnittenen Kuerbis die Kerne. Foto: akob Studnar / FUNKE Foto Services

Mit ihrer Idee rannten die beiden Junglandwirte zumindest bei Bernd Hesseling eine offene Tür ein. Der Chef des Bauernmarktes Lindchen ist bekannt dafür, immer ausgefallene Ideen zu haben. Hinckers und Matthaiwe wollten ihn als Vermarktungsprofi mit im Boot haben – und überzeugten den 58-Jährigen sofort. „Ich habe selten einen Trupp gesehen, der so engagiert an einer Idee arbeitet“, sagt Hesseling. Drei Jahre dauerte es von der Idee bis zur ersten Ernte jetzt. „Ich bin nicht nur davon überzeugt, dass die in der Region gut ankommen. Ich denke, dass ist für den Niederrhein die nächste große Innovation nach Spargel“, sagt Bernd Hesseling.

Regional, günstig, lecker sollen die Kürbiskerne sein

Apropos regional: Dass die Kerne vor Ort produziert werden, dürfte nicht nur Kunden freuen, die wert darauf legen, möglichst Produkte aus der Umgebung einzukaufen. Denn da kaum Transportkosten entstehen, sind die Kürbiskerne vom niederrheinischen Acker günstiger zu haben, als die Importe im Supermarkt. Beim Bauernmarkt Lindchen kann man sie ab 5,90 Euro pro Kilo kaufen.

Und dann sollen sie ja auch noch lecker sein. Darum kümmert sich das Kürbiskern-Trio ebenfalls selbst. „Eigentlich wollten wir aus den Kernen nur Kürbiskernöl herstellen“, erklärt Lukas Hinckers. Aber aus der ursprünglichen Idee wurde schnell mehr, als man in Österreich die Produktvielfalt auf Kernbasis entdeckte. So kann man die Kerne pur genießen, aber auch als Snack – gesalzen oder gezuckert. „Das ist auf jeden Fall gesünder, als abends Chips zu naschen“, so Bernd Hesseling. Zudem sind Kürbiskerne vielseitig verwendbar. „Man kann damit ein Schnitzel panieren, sie über Salat streuen und natürlich damit backen“, sagt Lukas Hinckes. In Zukunft soll es dann auch noch niederrheinisches Kürbiskernöl geben. Backwaren, die mit den Kürbiskernen aus der Region hergestellt wurden, gibt es jetzt schon im Bäckerei „Uedemer Backhaus“.

Kernenergie für dunkle Tage

Außerdem gibt es da noch die besondere Kernenergie. „Kürbiskerne enthalten viel Omega-3-Fettsäuren. Die können den Cholesterinspiegel senken und Herzinfarkten vorbeugen“, erklärt Lukas Hinckers. Außerdem enthalten sie die Aminosäure Tryptophan, die für die Produktion des Glückshormons Serotonin zuständig ist. „Kürbiskerne sind in der dunklen Jahreszeit Balsam für die Seele“, bringt Hinckes diesen Umstand poetisch auf den Punkt. Nur das bei der Ernte übrig gebliebene Kürbisfleisch ist nicht wirklich zum Genuss geeignet und bleibt daher auf dem Acker – als Dünger.