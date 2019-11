Breites Bündnis rechter Gruppen geht in NRW auf die Straße

Mönchengladbach. In Mönchengladbach demonstrierten selbst ernannte Bürgerwehren aus ganz NRW. Unter den Teilnehmern waren auch Vertreter der Partei „Die Rechte“.

Ein Ordner mit einem T-Shirt, auf dem in Frakturschrift „Auch ohne Sonne braun“ steht. Vertreter der neonazistischen Kleinstpartei „Die Rechte“ und der rechtsextremistischen „Volksgemeinschaft Niederrhein“ aus Kamp-Lintfort. Aufrufe zum Widerstand gegen die „Staatsverbrecher“. Bei der Demonstration eines breiten Bündnisses aus dem Spektrum der selbsternannten Bürgerwehren in Mönchengladbach wurde am Sonntag deutlich, wie sehr sich diese Szene radikalisiert und wie sehr sie von Rechtsextremen durchsetzt ist. Zu der Demonstration unter dem Motto: „Stoppt die Gewalt! In NRW und in Deutschland“ erschienen nach Schätzungen der Polizei rund 700 Menschen.