Ratingens Pascal Gurk: 60 Millionen Visits auf TikTok

Einen Treffer hat Pascal Gurk in den ersten vier Saisonspielen für Ratingen 04/19 erzielt, dazu zwei Torvorlagen gegeben. Das ist an sich keine besondere Geschichte, dennoch ist der 20-Jährige auf Social Media ein ziemlicher Star.

Mit fast 600.000 Followern und über 60 Millionen Visits auf der Videoplattform TikTok hat der Rechtsverteidiger eine große Online-Fangemeinde. In kurzen Filmchen zeigt er dort, wie die Superstars Ronaldo, Messi und Co ihre Tricks ausführen, es gibt auch Tutorials zum Nachmachen und Üben.

Wie sein Bruder Marcel, mehrfacher Inhaber des Guinness-Weltrekords und aktueller Deutsche Meister im Fußball-Freestyle, liebt Pascal Gurk die kleinen besonderen Momente auf dem Platz.

Im folgenden Interview erklärt der frühere Jugendspieler des MSV Duisburg und von Rot-Weiß Oberhausen, welche Tricks am besten funktionieren.

Pascal Gurk, wie kam es zu dem Hype um Ihre Videos auf Tiktok?

Pascal Gurk: Tiktok ist hier in Deutschland ja noch relativ jung, und ich war relativ früh mit meinem ersten Video auf dem Kanal. Vor einem Jahr habe ich den ersten Beitrag hochgeladen, der wurde direkt sehr gut angenommen. Vorher waren Marcel und ich hauptsächlich auf Youtube unterwegs, aber dort ist die Videoproduktion deutlich aufwendiger. Auf Tiktok reicht ein kurzes Video, um eine große Reichweite zu erzielen.

60 Millionen Aufrufe sind nicht schlecht nach einem Jahr...

Ja, damit hatte ich auch nicht gerechnet, es ging alles sehr schnell. Die Kommentare unter den Videos sind sehr positiv, das freut mich natürlich richtig. Wenn die User zum Beispiel schreiben: ‘Zeig mir den Skill von Ronaldo bitte noch einmal’, dann ist das ein großer Ansporn, genau so weiter zu machen.

Schöne Moves für catchy Videos sind eine Sache, Fußball in der Oberliga eine andere: Was hält Ihr Trainer in Ratingen denn von den Tricks?

Ich kann das sehr gut unterscheiden und fange auf dem Platz auch nicht an zu zaubern. Ich mache keine Show, sondern komme übers Tempo und gehe gerne in Eins-gegen-eins-Duell. Dabei versuche ich zwar schon mal, den einen oder anderen Trick einzustreuen, zum Beispiel einen Übersteiger, sonst würde sich der Trainer natürlich zurecht aufregen.

Pascal Gurk im Trikot von Ratingen 04/19. Wie Bayern-Jungstar Alphonso Davies mit Tempo die Außenlinie nach vorne stürmt und dabei manche Tricks einstreut, imponiert ihm. Foto: timo bolte

Und wie finden es Ihre Mitspieler, wenn sie online Ronaldo, Messi und Co erklären?

Die finden das super. Sie kommen oft zu mir und sagen: ‘Pascal, das und das habe ich auf TikTok gesehen. Kannst du mir das bitte noch einmal zeigen?’ Das mache ich gerne, aber dann nach dem Training. Im Spiel, wenn es darauf ankommt, mache ich nur einfache Sachen, das darf nie Mittel zum Zweck sein.

Von welchen Stars schauen Sie sich die meisten Tricks ab?

Als er noch als Profi aktiv war, war Ronaldinho die prägende Figur. Er hat ja auf dem Platz Dinge gemacht, die man zuvor noch nie gesehen hatte. Danach natürlich Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die beiden besten Fußballer der letzten zehn, 15 Jahre. In der Bundesliga finde ich in der Hinsicht Alphonso Davies sehr stark, er hat wahnsinnig viel Tempo und streut dabei immer mal wieder die eine oder andere Finte ein.

Ihr Bruder bestreitet mit Fußball-Moves seinen Unterhalt. Was unterscheidet Euch?

Marcel hat sich schon früh auf Freestyle konzentriert und mit dem ‘normalen Fußball’ aufgehört. Bei mir ist das anders, ich bin nach den Anfängen bei unserem Heimatverein Hertha Hamborn schon in der U9 zum MSV Duisburg gewechselt und habe später in der U-19-Bundesliga gespielt – unter anderem gegen Schalke 04 und Ahmed Kutucu oder Borussia Dortmund mit Giovanni Reyna und Felix Passlack. Für mich hatte also Fußball auf dem Platz immer Priorität und Freestyle betreibe ich nebenbei. Der Erfolg auf TikTok hat mir allerdings schon ein paar schöne Aufträge gebracht, ich produziere inzwischen auch Content für andere Social-Media-Kanäle und einige Werbepartner.

Und welcher ist der nächste Trick, den Sie Ihren TikTok-Followern präsentieren werden?

Als nächstes Video sind einige bisher noch unbekannte Varianten bestehender Tricks von Topstars geplant. Dazu werden in den kommenden Tagen schon einige Tutorials online zu sehen sein.