Protest: Umweltministerin zeigt Verständnis für Landwirte

Teilnehmer der Bauern-Demonstration sind am Montag, 25. November, zum Messeplatz in Düsseldorf gekommen.

Düsseldorf. Landwirte sind mit über 500 Traktoren nach Düsseldorf zur Kundgebung gekommen. Hier sprach auch NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser.

Am Ende hat sich der Messeparkplatz in Düsseldorf doch noch deutlich gefüllt. In langer Reihe stehen die Trecker an diesem Montag (26. November 2019), einer neben dem anderen. „Opa, was ist ein Bauer?“und „Farmers for Future“ ist auf Plakaten zu lesen. Die Botschaft der Landwirte: Sie fühlen sich überfordert von immer neuen Auflagen. Sie wollen mitreden, wenn es auf Äckern und Weiden, aber auch in Ställen um Umweltschutz und Tierwohl geht.