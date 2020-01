An Rhein und Ruhr. Die Rheinische Kirche sucht am 1. März 2020 neue Gemeindeleitungen. Doch für eine echte Wahl gibt es in vielen Gemeinden zu wenige Kandidaten.

Presbyteriumswahlen: Rheinischer Kirche gehen Kandidaten aus

Gesucht: Menschen, die Verantwortung übernehmen. Die Evangelische Kirche im Rheinland (Ekir) rüstet sich für die Presbyteriumswahlen am 1. März 2020. Vermutlich wird aber nur in weniger als der Hälfte der 668 Gemeinden zwischen Emmerich und Saarbrücken eine Wahl tatsächlich stattfinden – weil sich zu wenige oder eben nur gerade so viele Kandidaten wie nötig für die Leitungsgremien vor Ort finden.

So war es schon bei der vorangegangenen Wahl in der Rheinischen Kirche vor vier Jahren. „Das ist sehr problematisch. Demokratische Legitimation ist ganz wichtig“, meint Präses Manfred Rekowski. Auf der noch bis Donnerstag währenden Landessynode in Bad Neuenahr regte er eine Diskussion über Änderungen bei Presbyteriumswahl an.

Präses will Altersgrenze für Gremienarbeit aufgeben

Niederrhein Zweitgrößte Landeskirche in Deutschland Mit 2.453.379 Protestanten (Stand: 1. Januar 2020) ist die Evangelische Kirche im Rheinland die zweitgrößte Landeskirche in Deutschland. Ihre Mitgliederzahl ging im vergangenen Jahr um 49.000 zurück, ein Minus von 1,9%. Die traditionell zu Jahresbeginn mit über 200 Delegierten in Bad Neuenahr tagende Landessynode bildet das oberste Leitungsgremium, quasi das Kirchenparlament. Bis Donnerstag (16. Januar 2020) geht es um diverse Themen, u. a. um Diakonie und ein Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt.

Für die Fälle, in denen eine (Aus-)Wahl mangels ausreichender Kandidatenzahl ausfällt, könnte sich Rekowski vorstellen, dass eine Gemeindeversammlung das Presbyterium beauftragt - oder eben reingrätscht, falls einzelne Bewerber ungeeignet erscheinen. In Bad Neuenahr erinnerte er daran, dass der ehemalige Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Moerser Jürgen Schmude, vor Jahren Vorschläge dazu gemacht hatte, die es nun weiterzuentwickeln gelte.

Grundsätzlich regte Rekowski an, die Altersgrenze von 75 Jahren für die Gremienarbeit aufzugeben – bekam dafür aber aus dem Kirchenparlament umgehend ersten Gegenwind.

7500 ehrenamtliche Presbyter im Rheinland gesucht

So oder so: Die Wahl am 1. März wird die Diskussion um etwaige Veränderungen nicht mehr erreichen. Rheinlandweit werden rund 7500 ehrenamtliche Presbyter benötigt. Vor Ort kommt die Gemeindeleitung einmal im Monat zusammen. Der Zeitaufwand fürs einzelne Mitglied ist damit freilich unzureichend beschrieben, denn jedes Presbyterium hat auch Ausschüsse. Und es gilt, mitunter schwere Entscheidungen zu treffen – etwa, wenn es mal um die Aufgabe eines Gemeindezentrums gehen sollte. Gerade in Zeiten großer Umbrüche biete die Arbeit im Presbyterium aber große Gestaltungschancen, hieß es. (dum)