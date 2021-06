Premiere: Die Leidensgeschichte Jesu, zum 31. Mal

Blick in eine Probe. Die Bühne steht, allerdings dürfen nicht, wie gewohnt, 200 Akteure zeitgleich auftreten… coronabedingt.

Tegelen (bei Venlo). Die 31. Passionsspiele Tegelen stehen vor ihrer Premiere – mit anderthalbjähriger Verzögerung. Die Leidensgeschichte Jesu – modern erzählt.

Es ist soweit, tatsächlich. Mit anderthalbjähriger Verspätung steht die Premiere für das große Passionsspiel an: „Ihm nach“ – auf der Freilichtbühne De Doolhof in Tegelen. „Endlich“, sagt Math Schmeitz vom Organisationsteam. „Endlich. Endlich!“ Nun also stehen die Termine für ein ungewöhnliches Spektakel fest: Die ersten beiden Vorstellungen sind für Samstag, 3. Juli, angesetzt. Bis einschließlich Sonntag, 5. September, sind 36 Aufführungen geplant, jeweils zweimal täglich, ohne Pause, coronagerecht und mit deutlich abgespeckter Besucherzahl.

Cees Rullens führt Regie, nach 2010 und 2015 nun zum dritten Mal: „Die Geschichte enthält viele Elemente, die unsere moderne Gesellschaft verbessern können.“ Foto: A.K. de Roode / Passionsspiele Tegelen

Was war das für ein Wechselbad der Gefühle. Monatelang haben Hunderte von Aktiven, Ehrenamtlichen und Profis geprobt, Texte und Lieder einstudiert. Das halbe Dorf Tegelen ist dabei, die Passionsspiele haben eine lange Tradition – kaum eine Familie, die keine Rolle hat.

Zwei Aufführungen am Tag

Das Besondere der Tegelener Spiele war und ist die geschickte und beeindruckende Verknüpfung von Heute und Gestern, der „alten“ Leidensgeschichte Jesu und der modernen Welt. Cees Rullens, ein erfahrener Theatermann, hält zum dritten Mal in Folge die Regiefäden in der Hand.

„Ihm nach“ – modern und im Heute erzählt

„Mit ‘Ihm nach’ fertigen wir eine magische Produktion, die das Publikum gemeinsam mit uns erlebt, eine Vorstellung, die hoffentlich viele Herzen berührt. Und über die viele Leute noch lange sprechen.“ Eine große Aufgabe für das künstlerische Team: Die ursprüngliche Fassung musste gekürzt werden – so werden nicht 200 bis 250 Schauspieler (Textrollen, Chor, Statisten) – gleichzeitig auftreten können. Doch die Bühne ist groß und es können zeitweise doch 100 bis 125 Personen auflaufen.

Jesus mit blonden Rastalocken - die Geschichte berührt heute wie vor 2000 Jahren. Foto: Zebra Fotostudio's Venlo, Peter de Ronde / Passionsspiele Tegelen

Wobei das Bühnenbild nicht minder beeindruckend sein dürfte: „Wir sehen das Leben in Armut in den lebendigen, schmalen Gassen Jerusalems und das Leben der angesehenen Leute auf den Dächern. Das Stück spielt sich auf zwei Ebenen ab. Das Arrangement von Dächern, Treppen und Gassen umfasst Flächen im Umfang von etwa 800 Quadratmetern, die mit 41 Treppen und 12 Leitern miteinander verbunden werden. Schmale Gassen und Durchblicke bestimmen die Atmosphäre“, verraten Diana van de Vossenberg und Cor van Leipsig .

Die Kostüme sind – anders

Über die Kostüme wird diskutiert werden, zweilfesohne: Bunt, knallig.

„In den Dessins, Stoffen und in der farblichen Gestaltung wird der moderne Einfluss unverkennbar vorhanden sein, ohne dass wir das historische Bild aus der Zeit von vor 2000 Jahren loslassen.“

in Tegelen gibt es ab sofort online – und exklusiv bei uns mit einem gewissen Extra. 36 Aufführungen sind ab dem 3. Juli (bis September) geplant.

Sechs Vorstellungen werden live ins Deutsche übersetzt. Das Stück wird auf Niederländisch aufgeführt, parallel dazu kann man die Übersetzung über Kopfhörer erleben – an diesen Tagen: Sonntag, 11. Juli, 14 und 17 Uhr; Samstag, 14. August, 17 und 20 Uhr; Sonntag, 22. August, 14 und 17 Uhr. Tickets (bei Online-Reservierung): 1. Rang: regulär 41 Euro, mit Simultanübersetzung 46 Euro; 2. Rang: regulär 37 Euro, mit Simultanübersetzung 42 Euro.

Sechs Aufführungen mit Simultanübersetzung – der 14. August hat für unsere Leserinnen und Leser eine Überraschung parat

Zudem haben sich die Organisatoren ein paar Extras einfallen lassen: Das „Limburgs Museum“, Keramikzentrum „De Tiendschuur“ und das Schützenmuseum „Limburgs Schutterijmuseum“ präsentieren während der Passionsspiele Ausstellungen und/oder wer mag, kann das Klosterdorf Steyl und die Schlossgärten Arcen kennenlernen. Alle Infos dazu -- und zu den Aufführungen, Coronaregeln etc. unter www.passiespelen.nl (auf das deutsche Fähnchen klicken).

Unser Extra: Tickets für die Vorstellungen am Samstag, 14. August, 17 und 20 Uhr, gibt es zum Sonderpreis ab 31,90 Euro – inkl. Simultanübersetzung/Kopfhörer, Fläschchen Wasser, Limburgs vlaaitje und Programmbuch.

Infos: www.wir-lieben-tickets.de

