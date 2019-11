Post plant mehr Packstationen in der Stadt und auf dem Land

An Rhein und Ruhr. Paketzusteller tüfteln an alternativen Zustellarten. In der Weihnachtszeit können Packstationen voll sein. Städte können Standorte vorschlagen.

Die Paketboten laufen in den nächsten Wochen wieder zur Hochform auf: Angebote rund um den „Black Friday“, das Weihnachtsgeschäft – etliche Menschen an Rhein und Ruhr lassen sich mit Paketen beliefern. Die kann man sich inzwischen an viele Orte liefern lassen: nach Hause natürlich, aber auch in Paketshops, Post-Filialen oder in die gelben Packstationen, die häufig auf Parkplätzen von Lebensmittelgeschäften, Baumärkten oder Postfilialen zu finden sind. Zur Weihnachtszeit kann es durchaus vorkommen, dass all diese Fächer belegt und die Kunden an andere Abholstellen verwiesen werden und Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.