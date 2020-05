Porschefahrer mit 210 statt 100 km/h bei Hille geblitzt

Kreis Minden-Lübbecke. Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein Porschefahrer auf einer Landstraße im Kreis Minden-Lübbecke unterwegs. Das wird teuer.

Der Kreis Minden-Lübbecke, im Nordosten Nordrhein-Westfalens, ist teilweise sehr ländlich, Raserei auf Landstraßen ist durchaus ein Problem. Mit solch einer Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen es die Polizisten dort aber glücklicherweise nicht alle Tage zu tun: Mit satten 210 statt erlaubter 100 Stundenkilometer wurde ein Porsche-Fahrer aus dem Kreis abends gegen 19.30 Uhr auf einer Landstraße bei der Gemeinde Hille gemessen.

Den Mann erwarten 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot, wie die Kreispolizei an diesem Dienstag (5. Mai 2020) berichtete. Erwischt wurde der Sportwagenfahrer auf einem schnurgeraden Abschnitt der L 770 in Höhe Wittloge. Kurz zuvor war ein Opel-Fahrer mit 154 statt 100 km/h erwischt worden, auch ihn erwartet ein Fahrverbot.

Fußgänger und Radfahrer queren

Die Landstraße L 770 durchzieht praktisch den kompletten Mühlenkreis. Immer wieder gibt es Fußgänger- und Radfahrer-Querungen, was Geschwindigkeitsübertretungen wie die jetzt gemessenen noch einmal besonders gefährlich macht. "Unser Eindruck ist, dass einzelne Fahrer den wenigen Verkehr in Corona-Zeiten nutzen, um besonders Gas zu geben", berichtete ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Redaktion.