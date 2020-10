Physiker Nicolas Wöhrl: Der kommunizierende Wissenschaftler

Rund 70.000 Menschen hören zu, wenn Nicolas Wöhrl, Physiker an der Universität Duisburg-Essen, in seinem Podcast (eine Art Internet-Radiosendung) „Methodisch Inkorrekt“ über Wissenschaft redet. Florian Langhoff hat mit ihm darüber gesprochen.

Viele Forscher melden sich öffentlich eher selten zu Wort. Sie machen das regelmäßig mit ihrem Podcast. Sollten mehr Forscher das machen?

Ich glaube, wir brauchen mehr Forscher, die über ihre Arbeit sprechen. Zum einen, um zu erklären, was wir in der Wissenschaft treiben, und zum anderen um zu zeigen, warum uns das begeistert. Ob das über Podcasts passieren muss, sei mal dahingestellt. Aber das ist ein sehr schönes Medium, weil man mal Zeit hat, komplexe Themen zu behandeln.

Müssen Forscher mehr erklären, wie Wissenschaft funktioniert?

Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten immer so kommuniziert, dass Forscher eine Sache herausgefunden haben. Das reicht für eine Schlagzeile, aber ist etwas wenig, um Vertrauen in die Methode zu schaffen. Die Methodik, die dahinter steht, wird viel zu wenig kommuniziert. Wir müssen mehr darüber reden, wie wir neues Wissen schaffen. Vieles in der Wissenschaft ist nicht nur Erfolgsgeschichte. Es dauert teilweise Jahre, die Wissenschaftler auch damit verbringen, dass irgendwas nicht so funktioniert wie erhofft.

Fehlendes Vertrauen in die Wissenschaft

Beim Thema Corona vertrauen manche der Wissenschaft nicht. Wie erklären Sie sich das?

Ich denke, man muss dafür Verständnis haben. Jeder Mensch möchte die Welt verstehen, in der er lebt. Das ist tief in der Natur des Menschen verwurzelt. Die Welt wird, gerade jetzt, immer komplexer und schwieriger, und die Menschen sind davon verunsichert und irritiert. Da ist es verführerisch, wenn jemand einfache Erklärungen anbietet. Und darauf fallen die Menschen rein, wenn sie keine Alternativen bekommen. Und wir Wissenschaftler tun uns oft schwer damit, einfache Erklärungen zu liefern.

Ist es für Sie frustrierend, wenn Menschen da eher irgendwem vertrauen, statt Wissenschaftlern?

Ich denke, dem muss man sich stellen. Ich forsche nicht in einem Bereich, wo ich schnell angegangen werde. Aber es trifft mich schon, wenn völlig absurd Begriffe aus der Physik verwendet werden, um Wissenschaftlichkeit zu suggerieren. Und da versuche ich aufzuklären. Man darf sich diesem Diskurs nicht entziehen, sondern muss Wege finden, da in Kontakt mit der Öffentlichkeit zu bleiben.

Klimawandel: Zwischen Fakten und politischen Entscheidungen

Sie gehören zu den Forschern, die sich hinter die Forderungen von Klimaaktivisten stellen (Scientists for Future). Wie geht es Ihnen damit, dass Politiker bei diesem Thema kaum auf Forscher hören?

Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, die Politiker leisten müssen. Ich kann es mir sehr einfach machen und auf die wissenschaftlichen Fakten verweisen. Das ist aber eine sehr einseitige Betrachtung des Problems. Politiker müssen immer zwischen diesen Fakten und anderen Interessen entscheiden und Kompromisse finden. Aber natürlich schmerzt es mich sehr, dass Wissenschaftler an dieser Stelle seit Jahrzehnten warnen und da wahnsinnig viel verschlafen wurde.

Wie sind Sie überhaupt zur Physik gekommen?

Ich glaube, das lag an Vorbildern. Mein Vater war Geophysiker und konnte mir Dinge erklären. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich hatte einen Blick darauf, wie erfüllend es sein kann, zu forschen. Es ist total toll, Dinge zu machen, die noch keiner vorher gemacht hat, etwas zum ersten Mal zu verstehen und etwas Neues zu lernen.

Sie betreiben schon länger den Podcast „Methodisch Inkorrekt“. Wie kam es zu der Idee?

Mein Mitstreiter Reinhard Remfort und ich haben schon immer gerne Wissenschaft kommuniziert. Wir haben Science Slams und Kinder-Unis gemacht und auf Bühnen gestanden. Und wir haben uns schon immer gegenseitig aktuelle wissenschaftliche Studien vorgestellt. Da wir beide Podcasts gehört haben, dachten wir uns: Wir stellen mal ein Mikrofon daneben und schauen, ob wir andere Menschen damit begeistern können. Und das hat extrem gut funktioniert. Das hat uns selber überrascht.

Wissenschaftskommunikation und eigene Forschung

Warum reden Sie so gerne über Wissenschaft?

Das ist eines der wenigen Themen, von denen ich ansatzweise Ahnung habe (lacht). Außerdem bin ich überzeugt davon, dass es in der Wissenschaft faszinierende Geschichten gibt, bei denen ich es schade finde, dass sie nicht erzählt werden.

Gibt es Themen, die Sie besonders interessieren?

Seit der Kindheit faszinieren mich Weltraum-Themen besonders. Aber unser Podcast hat dazu geführt, dass mich auch ganz andere Dinge interessieren. Mich fasziniert vor allem die Breite an Wissen, die wir als Menschheit geschaffen haben. Von der Nanotechnologie bis zum Rand des Universums. Das ist eine unglaubliche kulturelle Leistung, die mehr gewürdigt werden sollte.

Gibt es etwas Spannendes, an dem Sie selbst gerade forschen?

Ich bin Materialforscher und vieles, was ich mache, ist häufig noch Jahre von einer Anwendung entfernt. Aber wir arbeiten zum Beispiel an Materialien für die nächste Generation von Brennstoffzellen. Wir haben da möglicherweise ein Verfahren gefunden, um die Materialien besser herzustellen, so dass die Brennstoffzellen effizienter, langlebiger und kleiner werden können.

Bleibt bei so viel Wissenschaft noch Zeit für andere Dinge?

Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und mache Sport. Ich klettere und trainiere relativ ambitioniert beim Triathlon. Außerdem spiele ich Gitarre und Schlagzeug. Aber ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich mit der Physik mehr Menschen vor der Bühne unterhalten kann, als mit meiner Musik.