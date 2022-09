Pfarrerin im Interview: „Ich bin kein Fan vom Predigen“

Am Niederrhein. Der Frauenkirchentag in Duisburg ermuntert dazu, Träume zu wagen. Pfarrerin Hanna Jacobs spricht vorab über ihre persönlichen Lebensträume.

Einen Traum zu haben ist wunderschön, doch ihn sich auch zu erfüllen, das kann mitunter überfordernd, ja sogar beängstigend erscheinen. Gerade in Zeiten, die geprägt sind von Krieg, Klimawandel, Corona. „Trotz allem: Träume wagen!“, heißt es beim Evangelischen Frauenkirchentag Nord, zu dem Frauen am Samstag, 24. September, in die Christuskirche Rheinhausen eingeladen sind. Los geht’s um 10 Uhr mit einer Predigt der Pfarrerin Hanna Jacobs. Vorab hat die 34-Jährige uns schon mal verraten, wieso sie eigentlich kein großer Fan vom Predigen ist und welchen Lebenstraum sie sich selbst bereits erfüllt hat.

Frau Jacobs, welchen Traum haben Sie sich bereits erfüllt?

Ich wollte schon immer mal mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren und 2013 habe ich das dann gemeinsam mit meiner Schwester gemacht. Das war tatsächlich ein Lebenstraum, den ich mir erfüllt habe.

Wieso ist das Träumen gerade in diesen Zeit so wichtig?

Der Frauenkirchentag sollte eigentlich schon 2020 stattfinden, aber dann kam Corona und er musste verschoben werden. Die Frage war nun, ob wir ein anderes Thema nehmen oder daran festhalten. Aber gerade durch Corona hat sich noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Träume wagen.

Wieso gibt es einen Kirchentag extra für Frauen?

Die lange Tradition der Frauenhilfe beruht auf der Vorstellung, dass Frauen etwas Eigenes bräuchten. Das sieht man heute zwar anders, aber ich glaube trotzdem, dass Frauen und Männer über bestimmte Themen jeweils anders reden. Ich merke selbst, dass ich mit Freundinnen viel leichter über Körperlichkeit sprechen kann als mit Freunden. Und unser Leben findet nun mal im Körper statt, das prägt einen.

Ist ein Kirchentag überhaupt noch zeitgemäß?

Ob etwas zeitgemäß ist, hat damit zu tun, in welchem Alter die Menschen sind, die zu einem Kirchentag kommen. Beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, der nächstes Jahr in Nürnberg stattfinden wird, sind das Jugendliche, die beispielsweise mit Pfadfindergruppen unterwegs sind, und gleichzeitig viele Ältere. Die Generationen Y und Z fehlen dagegen meistens.

Woran liegt das?

Die Idee des Kirchentags ist gut, aber das Format muss überarbeitet werden. Heutzutage ist alles digitaler geworden, gerade durch Corona hat sich das noch einmal verstärkt. Der Austausch über Glaubensfragen findet über Social Media statt, dafür fahren junge Menschen nicht extra irgendwohin. Gleichzeitig kann die digitale aber auch nicht komplett die analoge Gemeinschaft ersetzen.

Wie also muss ein Kirchentag aussehen, damit sich auch Jüngere angesprochen fühlen?

Wir brauchen mehr Angebote, bei denen man etwas erleben und ausprobieren kann. Klar, so etwas wie Bibelarbeit gab es schon immer, aber das klingt ja schon total verstaubt. Manchmal geht’s also auch einfach um Begrifflichkeiten, die geändert werden müssen. Außerdem haben viele bei Großveranstaltungen nicht mehr das Gefühl, dass sie gemeint sind. Es muss ein persönlicher Bezug spürbar sein.

Sie sind in den Sozialen Medien sehr aktiv – sehen Sie sich als christliche Influencerin?

Nee, eigentlich nicht, weil Instagram mein Hobby ist. Ich poste dort auch schon mal Bilder von meinem Essen und seltener etwas über meine Arbeit. Es gibt andere Leute, die auf Social Media einen viel stärkeren Fokus auf christliche Themen setzen.

Wie reagieren die Menschen, wenn Sie beispielsweise auf einer Party erzählen, dass Sie Pfarrerin sind?

Oft sind die Leute überrascht und sagen auch schon mal so etwas wie: „Ach, so siehst du ja gar nicht aus!“ (lacht) Aber es gibt immer ein gewisses Interesse und dann geht’s schnell auch um existenzielle Themen. Da erzählt mir dann auf einmal jemand, wie es war, als die Oma gestorben ist. Es besteht also ein großes Bedürfnis nach Seelsorge, die natürlich etwas anderes als Therapie ist. Aber es geht einfach darum, zuzuhören und zu begleiten. Das war schon immer ein Teil der Kirche und das sehe ich auch als eine meiner wichtigsten Aufgaben an.

Sie halten am Frauenkirchentag Nord eine Predigt. Aber ist ein langer Monolog nicht wieder eher abschreckend, gerade mit Blick auf die jüngere Zielgruppe?

Ich bin selbst kein großer Fan vom Predigen, denn es ist doch genau so: Einer hält einen Monolog und die anderen hören zu. Das signalisiert, dass einer mehr über Gott wüsste, als die anderen. Das sehe ich aber nicht so. Stattdessen empfinde ich mich als jemanden, die ein Gespräch moderiert, damit die Leute das entdecken, was sie eigentlich sowieso schon wissen. Deshalb halte ich am Frauenkirchentag zwar eine klassische Predigt, aber im Anschluss daran lade ich zu einem Nachgespräch ein, bei dem mir jeder Fragen stellen oder Rückmeldung geben kann.

Können Sie schon verraten, worum es in der Predigt gehen wird?

Darum, wie Träume uns ermutigen können. Denn sie sind immer auch ein Ruf, etwas zu verändern. Und in den allermeisten Fällen wird man belohnt, wenn man einen Traum wagt. Als Beispiel werde ich von Harriet Tubman erzählen, die den Traum von der Freiheit hatte. Nach ihrer eigenen Flucht aus der Sklaverei hat sie dann auch anderen Sklaven bei deren Flucht geholfen. Ich versuche beim Schreiben einer Predigt aber auch immer zu überlegen, welche Bedeutung das Thema für die Leute hat, die dort sitzen. Dazu suche ich dann einen Bezug zu mir selbst, denn so persönliche Geschichten finden die meisten am interessantesten.

Und welche persönliche Geschichte wird das sein?

Jeder hat ja einen Traum fürs Leben, zum Beispiel, dass man noch mal etwas Neues lernen möchte. Aber ich muss noch mal überlegen, wovon ich erzählen werde.

Das werden Interessierte ja dann spätestens beim Frauenkirchentag hören…

Genau! (lacht)

>>> Evangelischer Frauenkirchentag am Niederrhein

Hanna Jacobs arbeitet als Pfarrerin bei der Diakonie Himmelsthür in Hannover. Zuvor war sie beim Kirchenprojekt „raumschiff.ruhr“ für junge Erwachsene in Essen tätig. Mit ihren Kolumnen für „Christ und Welt“, ihren Artikeln für die „Zeit“ und ihren Posts in den Sozialen Medien sorgte sie schon öfter für Aufsehen, sodass sie zeitweise sogar als „Kirchenrebellin“ bezeichnet wurde.

Bestellen Sie hier unseren Freizeit- und Gastro-Newsletter Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Evangelischen Frauenkirchentag Nord am Samstag, 24. September, in der Christuskirche hält sie in der Andacht die Predigt. Anschließend können Besucherinnen in Workshops durch Malen, Singen, Tanzen und Diskutieren ihre Träume ausdrücken. Eine Anmeldung ist leider nicht mehr möglich. Über kommende Frauenkirchentage informiert die Evangelische Frauenhilfe im Rheinland: www.frauenhilfe-rheinland.de

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein