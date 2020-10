Am Niederrhein. Peter Plorin wurde in Paris zum Architektur-Fotografen des Jahres gekürt. Erstaunlich: Zuhause in Duisburg ist er aber unbekannt.

Mit Peter Plorin ist es wie mit seinen Fotografien. Ein flüchtiger Blick reicht nicht, täuscht mitunter sogar.

Zum Beispiel dieses Bild, das wie ein orangefarbenes Knallbonbon wirkt. Ein Hingucker, der im Frühling 2020 beim Prix de la Photographie in Paris mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde – und Herrn Plorin aus Duisburg-Rheinhausen dort zum Architektur-Fotografen des Jahres werden ließ.

Es zeigt den Fußgängertunnel im U-Bahnhof Marienplatz in München. Eine menschenleere Röhre, die auf Grund ihrer Farbe, bei längerer Betrachtung noch mehr wegen der vielen verschiedenen Formen, fasziniert.

Was macht einen guten Fotografen aus? Glück – und Handwerk

„Da bin ich sozusagen mit dem Kärcher rangegangen. Am Bildschirm habe ich mir jede Wandkachel vorgenommen und blank geputzt“, erklärt er den wohl unbeliebtesten Teil seines Handwerkes.

Peter Plorin, ein ausgezeichneter Fotograf. Foto: PETER PLORIN

Der Blick für ein ungewöhnliches Detail als Idee für ein Motiv, die Geduld und das Gefühl für den richtigen Augenblick des Auslösens, das Wissen um Licht und Schatten sowie die Technik der Kamera, zuletzt die kreative bis kleinliche Feinarbeit am Computer – es ist nicht nur Glück, das ein guter Fotograf auch haben muss.

Fotokünstler? Auch ein Schimpfwort

Natürlich zeigt Peter Plorin uns die Welt, wie sie ihm gefällt. Der Vorwurf einer inszenierten Wirklichkeit begleitet alle Fotokünstler, wenn sie ihre Arbeiten in der Öffentlichkeit ausstellen. Allein schon der Begriff „Fotokünstler“ – bisweilen ein Schimpfwort.

Nicht so für den Fotografen, 60 Jahre alt, der sich die Kunst mit der Kamera einst selbst beibrachte, und der seit dem Jahr 2013 an Wettbewerben in der Szene regelmäßig und rund um den Globus teilnimmt.

Herr Plorin? In Duisburg unbekannt, erstaunlich

„Ein Freund riet mir, mich doch mal mit einem Bild zu bewerben“, erzählt er. Dieser Tipp endete damit, dass sein Name auf der so genannten Shortlist beim Sony World Photography Award auftauchte, in der Endrunde der späteren Preisträger. „Nicht schlecht für einen Anfänger, oder?“ Nee, nee.

Umso erstaunlicher, dass er bisher weder in Duisburg noch sonstwo in Deutschland mit seinen Bildern für eine große mediale Aufmerksamkeit sorgen konnte.

Trotz stetiger und steigender Erfolge. 2018 holte er beim Internationalen Foto-Festival in Siena den Remarkable Award, sprich einen bemerkenswerten Achtungserfolg. Im selben Jahr gewann er beim International Photo Award in New York mit seinem Werk „Under the bridge“ in der Kategorie Architektur / Brücke. Und in Paris holte er zuletzt mit einem weiteren Motiv aus der „Colored Underworld“-Serie noch eine zweite Goldmedaille.

Tiger & Turtle, das erste Foto, mit dem der Fotokünstler international Aufmerksamkeit erzeugte. Foto: PETER PLORIN

Die Sache mit der Selbstvermarktung

Na ja, sagt er beinahe etwas verlegen lächelnd: „Die Selbstvermarktung ist nicht so mein Ding.“ Ein überraschendes Geständnis, weil dieser Typ mit dem pflegeleichtem Kurzhaarschnitt und einem Ziegenbart mit zwei sorgfältig gezwirbelten Zipfeln daran doch als andere als Schüchternheit ausstrahlt.

Es ist die fehlende Zeit, die seinen Traum vom Fotografenleben auffrisst. Werktags sitzt Peter Plorin im Lkw und transportiert Güter durch die Gegend – auch, um seine Fotoreisen, zum Beispiel auf die britischen Inseln, zu finanzieren.

Schein und Sein, von Natur aus das Spannungsfeld, in dem sich Fotografen bewegen, zumal jene, die künstlerisch ambitioniert sind.

Sein Markenzeichen: ausdrucksstarke, kontrastreiche Bilder

Peter Plorin hat sein Markenzeichen längst gefunden: ausdrucksstarke und kontrastreiche Bilder. Er bearbeitetet seine Aufnahmen stark – oft so sehr, bis sie der Realität entrückt erscheinen. „Ich möchte das Geheimnisvolle, das nicht Greifbare zeigen und damit Emotionen wecken“, erklärt er.

Ein bisschen spricht immer noch der Maler aus ihm, als der er sich früher auszudrücken versuchte. Wenn er heute darüber spricht, was ein gutes Foto ausmacht, sind ihm Bildaufbau, Blickführung und Perspektive wichtig. „Ich sehe mich als eine Art von Lichtmaler“, sagt er.

Fotos, wie zeitgenössische Gemälde

Um das zu verstehen, sind weniger seine ausgezeichneten Architekturbilder anzugucken, die eher abstrakt, futuristisch oder monumental ausfallen. Viel mehr sind es seine Landschaften, die zunächst wie zeitgenössische Gemälde wirken: mit weitem Himmel und sattgrüner Erde, verwehten Wolken und spiegelglattem Wasser – und die gewaltig schön, atemraubend geheimnisvoll und unergründlich magisch wirken können.

„The Orange Bowl“: ein preisgekröntes Foto. Es zeigt die U-Bahn-Station Marienplatz in München. Foto: PETER PLORIN

Beinahe ist es ein digitaler Surrealismus, den Peter Plorin da kreiert. Dabei findet er seine spektakulären Motive sogar vor der Haustüre. Sein Bild vom Toeppersee – ein Traum.

Aktuelle Ausstellung am Schloss Wickrath

Einige der preisgekrönten Fotografien von Peter Plorin aus Duisburg sind an diesem Wochenende in einer Gruppenausstellung mit weiteren Fotos und Malereien der niederrheinischen Künstlergruppe „farbART“ im Nassauer Stall am Schloss Wickrath in Mönchengladbach (fürs Navi: Wickrath 17) zu sehen; geöffnet am Samstag, 3. Oktober, und am Sonntag, 4. Oktober, von 11 bis 18 Uhr.

Die Homepage des Fotokünstlers im Internet: peterplorin.de